Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко

Вопросы с заселением нового арендного жилья возникали некоторое время назад. В связи с чем Президент подписал указ №388, который вступил в силу с 1 января 2026 года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Ранее такое заселение могло занимать до 200 дней."Не так давно, после жалоб, мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Упаси вас господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено".Александр Лукашенко обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги."Вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", - отметил глава государства.Президент обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс: просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. "Копейки стоит, и это заплатить не могут", - возмутился глава государства."Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать", - заметил Александр Лукашенко."Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить", - заявил Президент.Глава государства отметил, что, кроме арендного, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального."Все решения, о которых просило правительство, облисполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?" - уточнил глава государства.Александр Лукашенко обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное."Таких ситуаций быть не должно! И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы", - потребовал Президент.-0-