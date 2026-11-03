"Жизнь заставит". Рыженков и Лавров о многополярности в Евразии





По словам Максима Рыженкова, одни участники активно содействуют продвижению идей многообразия и многополярности, другие приехали, чтобы познакомиться с этими подходами и сравнить их с собственными взглядами. "Это тоже полезно. Пускай слушают и делают выводы. Пускай сравнивают", - сказал глава МИД России.

Собеседники подчеркнули, что подходы Беларуси и России к развитию евразийского сотрудничества основаны на мирном сосуществовании, взаимном уважении и учете интересов друг друга. Важным условием взаимодействия они назвали признание культурного, экономического, политического и гуманитарного многообразия государств. Собеседники подчеркнули, что подходы Беларуси и России к развитию евразийского сотрудничества основаны на мирном сосуществовании, взаимном уважении и учете интересов друг друга. Важным условием взаимодействия они назвали признание культурного, экономического, политического и гуманитарного многообразия государств.





Сергей Лавров обратил внимание, что такой подход позволяет рассчитывать на согласование практических направлений сотрудничества: рациональное разделение труда, развитие логистических маршрутов, использование природных ресурсов и гармонизацию деятельности региональных организаций. "Чтобы не заниматься одним и тем же проектом, а как-то договориться, чтобы у каждого была своя ниша, а вместе они составляли гармоничную картину. Это цель долгосрочная, но двигаться к ней, я думаю, вполне реально", - отметил он.

Максим Рыженков добавил, что евразийскому пространству необходим общий интеграционный "зонтичный дух": сегодня оно объединяет различные организации. Оба министра подчеркнули, что в Минске формируется единая площадка для согласования подходов. Максим Рыженков добавил, что евразийскому пространству необходим общий интеграционный "зонтичный дух": сегодня оно объединяет различные организации. Оба министра подчеркнули, что в Минске формируется единая площадка для согласования подходов.





Отдельно они затронули перспективы участия в евразийском диалоге стран Евросоюза. По утверждению Максима Рыженкова, Беларусь и Россия не отталкивают европейские государства и готовы видеть их за общим столом. По его словам, самоизоляция не отвечает интересам народов Европы. "В общем-то, мы их ждем, но они должны созреть", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Жизнь заставит", - добавил Сергей Лавров. Он также отметил, что правда пробивает себе дорогу, хотя выразил сомнение в том, что она в итоге обязательно пробьется.-0- "Жизнь заставит", - добавил Сергей Лавров. Он также отметил, что правда пробивает себе дорогу, хотя выразил сомнение в том, что она в итоге обязательно пробьется.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес к идеям многополярности и многообразия растет: в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности принимают участие представители более 50 стран. Об этом министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров заявили в ходе беседы на полях форума, передает корреспондент БЕЛТА.