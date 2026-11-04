Жители Германии тоже устали от военных действий - немецкий эксперт 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Германии, как и других европейских стран, испытывают усталость от военных конфликтов и заинтересованы в восстановлении диалога между Востоком и Западом. Об этом заявил управляющий директор Евразийского общества Германии Уве Шрапс на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, предает корреспондент БЕЛТА.Комментируя слова Президента Беларуси о том, что от войны устали все, немецкий эксперт отметил: подобные настроения заметны и в европейском сообществе. "В немецком народе мы чувствуем такую усталость", - сказал Уве Шрапс. По его словам, именно стремление содействовать миру и поиску путей выхода из сложившейся ситуации стало одной из причин участия представителей возглавляемой им структуры в конференции.Эксперт подчеркнул, что необходимо не допустить дальнейшей эскалации и новых военных конфликтов в Европе. При этом, по его мнению, важен вклад каждого, даже если возможности отдельной организации или человека ограничены. "Для нас лично и для нашего союза нет такой опции - ничего не делать. Даже если наш вклад будет небольшим, он должен быть. Мы обязаны что-то делать", - отметил он.Говоря о роли международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, Уве Шрапс указал, что они не всегда в полной мере справляются с современными вызовами. Однако, по его мнению, это не означает, что от них следует отказываться. "Надо сначала исходить из того, что у нас имеется. И помочь им восстановить силы и все-таки найти правильный путь там, где нужно структуру создать", - считает эксперт.Отдельно он остановился на перспективах восстановления доверия между Востоком и Западом. Уве Шрапс выразил оптимизм относительно возможности постепенного возобновления сотрудничества, прежде всего в деловой сфере. "Если мы сможем восстановить связи компаний наших стран, то они, наверное, быстро отреагируют и найдут способы и пути возобновить взаимодействие там, где это возможно", - отметил он.В то же время эксперт признал, что восстановление доверия между народами - более сложный и продолжительный процесс. В качестве примера он привел опыт послевоенной Германии, напомнив о длительном преодолении отчуждения между востоком и западом страны. По его оценке, на это могут уйти десятилетия, однако такой путь способен привести к существенным результатам. Главное - сохранять диалог и предпринимать практические шаги для восстановления взаимопонимания.-0-