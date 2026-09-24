Заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ состоялось в Санкт-Петербурге





"Миграционная тема не теряет своей актуальности и требует согласованных мер как на национальном, так и на межгосударственном уровне. Наши усилия должны быть направлены на баланс между противодействием незаконной миграции и эффективным использованием возможностей законной миграции. Стабильность и безопасность на пространстве СНГ в немалой степени зависят от выверенной и скоординированной политики по этим аспектам", - отметил Юрий Назаренко.





Совет проработал целый ряд актуальных вопросов, среди которых - концепция общего миграционного пространства, реформирование системы управления в этой сфере, обмен опытом и внедрение современных информационных технологий для контроля миграционных потоков. Отдельные темы - итоги взаимодействия за минувшие годы, а также план работы Совета руководителей миграционных органов государств - участников СНГ на 2027 год.





В рамках форума подписан протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге состоялось 30-е заседание Совета руководителей миграционных органов государств - участников СНГ. Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.