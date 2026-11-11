Защита трудовых прав и развитие туризма: председатель ФПБ встретился с послом Узбекистана в Беларуси





Стороны обсудили широкий круг направлений взаимного интереса и отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами. Юрий Сенько подчеркнул, что сегодня создаются и успешно развиваются белорусско-узбекские предприятия. Профсоюзы участвуют в этом процессе, уделяя внимание соблюдению трудовых прав работников, в том числе граждан Узбекистана, приехавших в Беларусь в рамках двусторонних программ. "Вопросы защиты прав трудящихся, участие в разработке нормативных актов позволяют в том числе обеспечить защиту тех работников, которые приехали в Беларусь трудиться по тем программам, которые наши страны определили как необходимые для двусторонних отношений", - отметил председатель ФПБ.





Он также обратил внимание на давние конструктивные связи между профсоюзными организациями двух государств. В частности, речь шла о платформенной занятости и других современных формах трудовых отношений. "Мы проводим различные совместные мероприятия, встречаемся на международных площадках, где у нас есть общее понимание решения современных вызовов", - добавил Юрий Сенько.





Нуриддин Мамажонов подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей. Одним из перспективных направлений он назвал туризм, в том числе санаторно-курортное оздоровление. "В Узбекистане хорошо знают потенциал Беларуси, например, в санаторно-курортном направлении. А Узбекистан известен своими архитектурно-историческими памятниками. Мы можем в этом направлении поработать вместе", - отметил дипломат. По его словам, узбекские туристы, приезжая в Беларусь, высоко оценивают возможности отдыха в стране, ее климат и гостеприимство жителей.





Одной из площадок для развития сотрудничества может стать II Белорусско-узбекский туристический форум, который состоится 26 ноября в Ташкенте. На встрече обсуждалась презентация на нем возможностей профсоюзов в сфере отдыха и оздоровления.





По итогам встречи стороны договорились подготовить дорожную карту сотрудничества. Документ закрепит достигнутые договоренности и определит конкретные шаги по их реализации на ближайшую перспективу.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита трудовых прав граждан, работающих на белорусско-узбекских предприятиях, развитие туристического потенциала, санаторно-курортное оздоровление, а также образовательные и культурные обмены стали основными темами встречи председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.