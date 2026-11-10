Запад и Украина всячески провоцируют Беларусь, но мы не поддаемся - Рыженков

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад и Украина всячески провоцируют Беларусь, пытаясь втянуть ее в конфликт, но наша страна не поддается на провокации. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в Москве на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.Максим Рыженков констатировал, что на западных рубежах ОДКБ динамика развития ситуации в сфере безопасности носит негативный характер. "Страны - члены НАТО продолжают наращивать наступательный военный потенциал вдоль всей границы Республики Беларусь. Генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что грядет конфликт, который не видело уже несколько поколений европейцев. Некоторые высокопоставленные западные генералы на полном серьезе заявляют о том, что Европа уже сегодня готова к бою с Россией, ну или в 2029-2030 году, и если понадобится, вместе с НАТО будет наносить удары по Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу, Калининграду, Черному морю и даже по Беларуси", - сказал он.Министр отметил, что жертвой амбиций Запада стали создававшиеся не одно десятилетие механизмы контроля над вооружениями. "На смену концепции "больше безопасности меньшими средствами" пришли установки достижения военного превосходства за любой счет. В результате заморозки прямых профессиональных контактов по военной линии утрачена предсказуемость в военной сфере, что чревато нарастанием рисков эскалации с серьезными последствиями для всего нашего большого континента", - подчеркнул он."Западные политики и украинская сторона всячески провоцируют Республику Беларусь, пытаясь втянуть в вооруженное противостояние, но мы, естественно, не поддаемся на это", - заявил Максим Рыженков.-0-