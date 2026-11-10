Запад и Украина всячески провоцируют Беларусь, но мы не поддаемся - Рыженков

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Министр отметил, что жертвой амбиций Запада стали создававшиеся не одно десятилетие механизмы контроля над вооружениями. "На смену концепции "больше безопасности меньшими средствами" пришли установки достижения военного превосходства за любой счет. В результате заморозки прямых профессиональных контактов по военной линии утрачена предсказуемость в военной сфере, что чревато нарастанием рисков эскалации с серьезными последствиями для всего нашего большого континента", - подчеркнул он.
"Западные политики и украинская сторона всячески провоцируют Республику Беларусь, пытаясь втянуть в вооруженное противостояние, но мы, естественно, не поддаемся на это", - заявил Максим Рыженков.-0-