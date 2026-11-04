Замминистра иностранных дел Ирана отметил высокий экспертный уровень Минской конференции

Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней и глобальной повестки дня, обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, согласившись с необходимостью урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами.
Максим Рыженков подчеркнул, что Минск неизменно выступает за неукоснительное соблюдение принципов Устава ООН, включая мирное разрешение споров, уважение суверенитета государств и отказ от применения силы.
Саид Хатибзаде отметил положительную динамику развития белорусско-иранских отношений, а также традиционно высокий экспертный уровень Минской конференции.
Стороны подтвердили намерение продолжать скоординированные усилия по разработке и принятию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Они также уделили внимание состоянию и перспективам развития белорусско-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной-гуманитарной и научно-технической сферах.-0-