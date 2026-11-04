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Замминистра иностранных дел Ирана отметил высокий экспертный уровень Минской конференции

Опубликовано:

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Политика
04 ноября 2026, 18:48

Замминистра иностранных дел Ирана отметил высокий экспертный уровень Минской конференции

Саид Хатибзаде и Максим Рыженков. Фото МИД
Саид Хатибзаде и Максим Рыженков. Фото МИД
Саид Хатибзаде и Максим Рыженков. Фото МИД
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 4 ноября встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, главой Центра политических и международных исследований МИД Саидом Хатибзаде, который участвовал в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней и глобальной повестки дня, обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, согласившись с необходимостью урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами.

Максим Рыженков подчеркнул, что Минск неизменно выступает за неукоснительное соблюдение принципов Устава ООН, включая мирное разрешение споров, уважение суверенитета государств и отказ от применения силы.

Саид Хатибзаде отметил положительную динамику развития белорусско-иранских отношений, а также традиционно высокий экспертный уровень Минской конференции.

Стороны подтвердили намерение продолжать скоординированные усилия по разработке и принятию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Они также уделили внимание состоянию и перспективам развития белорусско-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной-гуманитарной и научно-технической сферах.-0-
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