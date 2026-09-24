Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк

Глава белорусского внешнеполитического ведомства привлек внимание к Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, переговоры по которой пройдут 25 сентября на встрече группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода.
Максим Рыженков проинформировал коллег о приоритетах белорусской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По итогам встречи достигнута договоренность о координации действий государств - членов ОДКБ во время текущей сессии.
На совещании высокого уровня по вопросам принятия мер в связи с изменением климата и справедливого перехода к чистой энергии министр назвал основные причины, препятствующие эффективному решению климатических вызовов. Особое внимание он уделил незаконным односторонним принудительным мерам, затрудняющим для многих государств доступ к чистым технологиям и возобновляемым источникам энергии. Максим Рыженков подчеркнул, что бойкот воздушного пространства Беларуси и России намеренно удлиняет маршруты и многократно увеличивает углеродный след. В этом контексте глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание на манипуляции Запада зеленой повесткой и призвал отказаться от двойных стандартов и политизации природоохранной тематики, а также выступил за совместную работу по преодолению климатического кризиса.
На заседании, посвященном 40-й годовщине принятия Декларации ООН о праве на развитие, глава МИД Беларуси обозначил основные системные препятствия, с которыми сталкивается мировое сообщество и которые не позволяют продвигаться к принятию международного пакта о праве на развитие. Среди них отмечены попытки западных государств сдерживать развитие стран глобального большинства посредством незаконных односторонних принудительных мер, создания искусственных барьеров для торговли и технологического обмена, а также навязывания так называемых демократических моделей и реформ.
Министр выступил против политики "права сильного" и призвал к формированию новой архитектуры международного экономического сотрудничества, ориентированной на интересы людей, а не западных элит. В качестве положительного примера функционирования подобных механизмов приведены такие региональные объединения, как БРИКС и ШОС.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН Максим Рыженков также провел несколько двусторонних переговоров. Так, на встрече с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой рассмотрена реализация торгово-экономических проектов, обозначенных лидерами двух стран во время официального визита в Беларусь президента Ганы Джона Драмани Махамы. Стороны отметили успешный опыт взаимодействия в сфере механизации сельского хозяйства и выразили заинтересованность в развитии соответствующих проектов.
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы продовольственной безопасности, включая поставки белорусского продовольствия и удобрений, а также расширение встречных поставок в Беларусь ганской продукции, в том числе какао-бобов. Собеседники затронули вопросы сотрудничества в образовательной сфере и подтвердили готовность продолжать взаимную поддержку на международной арене. При этом дипломаты подчеркнули важность объективной оценки исторических последствий колониальной политики и договорились продолжить совместные усилия в этом направлении.
На встрече с министром иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам подтверждена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества в туристической сфере. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества в международных организациях по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министры выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения.
В числе перспективных направлений взаимодействия стороны выделили образование, подготовку кадров для медицинской отрасли, сфер туризма и рекреации, а также поставки белорусской продовольственной продукции. По итогам встречи министры подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.
На встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер отмечена необходимость прямого и конструктивного диалога. Стороны обменялись мнениями о возможном вкладе гуманитарных структур в содействие урегулированию конфликта в Украине и решению связанных с ним гуманитарных вопросов.
Значительное внимание было уделено перспективам расширения программ Международного комитета Красного Креста в Беларуси, включая проведение специализированных тренингов и брифингов, обмен экспертным опытом и оказание технического содействия. Также обсуждена возможность организации визита главы МККК в Беларусь.
В центре внимания переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым были ключевые направления двустороннего сотрудничества. Максим Рыженков и Джейхун Байрамов отметили высокую динамику политических контактов и координации между внешнеполитическими ведомствами, в том числе по линии международных организаций. Рассмотрены перспективы реализации совместных торгово-экономических проектов, в том числе поставок белорусской техники и продовольствия, а также азербайджанских фруктов, овощей и орехов.
По итогам встречи Максим Рыженков и Джейхун Байрамов подписали план сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Азербайджана на 2027-2028 годы, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по консульским вопросам.-0-