Заявления, встречи и международные договоренности. Новые подробности визита Рыженкова в Нью-Йорк

По итогам встречи Максим Рыженков и Джейхун Байрамов подписали план сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Азербайджана на 2027-2028 годы, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по консульским вопросам.-0-



