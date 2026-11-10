Высокий уровень взаимного доверия и дружбы. Алейник о сотрудничестве Беларуси и ОАЭ

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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Широкий спектр вопросов двустороннего партнерства обсудили на рабочей встрече председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Салимом аль-Мушаррахом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания Беларуси.В центре внимания сторон находился широкий спектр вопросов двустороннего партнерства. Как подчеркнул Сергей Алейник, между двумя государствами сложился "действительно высокий уровень взаимного доверия, дружбы и очень многоплановое сотрудничество в различных сферах".Ключевой темой переговоров стали подготовка к предстоящей Конференции ООН по водным ресурсам, которая пройдет с 8 по 10 декабря 2026 года в Абу-Даби, и перспективы вовлечения белорусских специалистов в ее работу. Салим аль-Мушаррах подробно проинформировал Cергея Алейника о целях масштабного форума, который призван ускорить реализацию целей устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР-6 по обеспечению всеобщего доступа к чистой воде и санитарии, а также укрепить международное сотрудничество в условиях нарастающих климатических и экологических вызовов.Посол ОАЭ подчеркнул, что в Эмиратах рассчитывают на самое активное участие белорусской стороны в предстоящем глобальном мероприятии. Дипломат особо отметил, что Беларусь обладает мощной научно-практической школой и серьезной экспертизой в вопросах охраны окружающей среды, водоочистки, фильтрации и рационального управления природными ресурсами. Эти наработки создают отличную основу для синергии и обмена передовым опытом между профильными институтами двух стран, включая научные учреждения и академическую сферу.В ходе обсуждения дипломат высоко оценил достижения Беларуси по достижению ЦУР, подтвердив договоренность о тесном двустороннем взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации ЦУР.Кроме того, в рамках международной повестки участники встречи обменялись мнениями по мероприятиям, проходящим в эти дни в Абу-Даби, и затронули актуальные вопросы путей мирного урегулирования, в том числе в контексте ведущихся трехсторонних переговоров.Участники встречи также детально обсудили углубление межпарламентского взаимодействия, укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей, а также развитие межрегиональных контактов, подтвердив обоюдную нацеленность на практическую реализацию всех намеченных планов и поддержание плотной координации на международной арене.-0-