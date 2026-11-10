"Все развивается хорошим темпом". Путин об экономическом сотрудничестве Беларуси и России

10 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко позитивно оценил экономическое сотрудничество двух стран, передает корреспондент БЕЛТА."У нас с вами контакт вообще постоянный, по-моему, не прекращается. Правительства работают чуть ли не в ежедневном режиме. Во всяком случае, коллеги докладывают из правительства по всем направлениям. Все развивается, развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь. Решаются вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями", - сказал Владимир Путин.Местом встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарево./Будет дополнено/.-0-