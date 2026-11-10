10 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко позитивно оценил экономическое сотрудничество двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.
Местом встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарево.
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Политика
10 ноября 2026, 21:03
"Все развивается хорошим темпом". Путин об экономическом сотрудничестве Беларуси и России
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