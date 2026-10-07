Впервые на пост председателя Межпарламентского союза выдвинута кандидатура от геополитической группы "Евразия" 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории Межпарламентского союза геополитическая группа "Евразия" выдвинула на пост председателя МПС свою кандидатуру. Такое решение принято на заседании геополитической группы под руководством председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергея Рачкова, которое состоялось сегодня в ходе 153-й Ассамблеи МПС в Танзании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.Центральным событием встречи стали слушания кандидатов на пост председателя Межпарламентского союза на 2026-2029 годы. Видение дальнейшего развития организации и предвыборную программу представила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Али кызы Гафарова (кандидатура от группы "Евразия").В числе кандидатов на пост председателя МПС - спикер Палаты представителей Австралии Милтон Дик (группа 12+), а также сенатор от Чили, председатель группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна Рохо Эдвардс Сильва.Сергей Рачков отметил важную роль геополитических групп в деятельности Межпарламентского союза. Они позволяют учитывать интересы различных регионов, координировать позиции национальных делегаций и обеспечивать их полноценное участие в выработке решений организации. Деятельность группы "Евразия" способствует укреплению межпарламентского диалога, поиску согласованных подходов и продвижению общих инициатив на площадке МПС. Сбалансированное участие всех геополитических групп является важным условием работы организации, учета многообразия позиций государств и принятия решений, отражающих интересы всего парламентского сообщества.Члены группы также рассмотрели ключевые документы и мероприятия ассамблеи, согласовали позиции делегаций по вопросам повестки дня и обсудили итоги заседания Исполнительного комитета МПС. В завершение заседания геополитическая группа определила кандидатов от "Евразии" на вакантные должности в выборных органах МПС. Их выдвижение призвано обеспечить представительство региона в органах МПС и активное участие группы в дальнейшей работе Межпарламентского союза.Кроме того, на полях 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялась координационная встреча глав парламентских делегаций государств - членов ОДКБ. В числе участников был Сергей Рачков. По его словам, Парламентская ассамблея ОДКБ начинает быть заметной в Межпарламентском союзе. Активно взаимодействует с геополитической группой "Евразия", продвигая интересы организации по созданию современной неделимой архитектуры евразийской безопасности в интересах большой численности стран и народов, что отвечает интересам и государств других регионов, в том числе Глобального Юга и Востока.-0-