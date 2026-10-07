Впервые на пост председателя Межпарламентского союза выдвинута кандидатура от геополитической группы "Евразия" 

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В числе кандидатов на пост председателя МПС - спикер Палаты представителей Австралии Милтон Дик (группа 12+), а также сенатор от Чили, председатель группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна Рохо Эдвардс Сильва.
Сергей Рачков отметил важную роль геополитических групп в деятельности Межпарламентского союза. Они позволяют учитывать интересы различных регионов, координировать позиции национальных делегаций и обеспечивать их полноценное участие в выработке решений организации. Деятельность группы "Евразия" способствует укреплению межпарламентского диалога, поиску согласованных подходов и продвижению общих инициатив на площадке МПС. Сбалансированное участие всех геополитических групп является важным условием работы организации, учета многообразия позиций государств и принятия решений, отражающих интересы всего парламентского сообщества.
Члены группы также рассмотрели ключевые документы и мероприятия ассамблеи, согласовали позиции делегаций по вопросам повестки дня и обсудили итоги заседания Исполнительного комитета МПС. В завершение заседания геополитическая группа определила кандидатов от "Евразии" на вакантные должности в выборных органах МПС. Их выдвижение призвано обеспечить представительство региона в органах МПС и активное участие группы в дальнейшей работе Межпарламентского союза.
Кроме того, на полях 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялась координационная встреча глав парламентских делегаций государств - членов ОДКБ. В числе участников был Сергей Рачков. По его словам, Парламентская ассамблея ОДКБ начинает быть заметной в Межпарламентском союзе. Активно взаимодействует с геополитической группой "Евразия", продвигая интересы организации по созданию современной неделимой архитектуры евразийской безопасности в интересах большой численности стран и народов, что отвечает интересам и государств других регионов, в том числе Глобального Юга и Востока.-0-