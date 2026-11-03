Возник запрос на формирование евразийской системы безопасности по новым принципам - генсек ОДКБ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с непростым развитием ситуации на континенте возникает запрос на формирование евразийской системы безопасности, основанной на новых принципах. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.





В числе этих принципов - неделимость безопасности, исключение двойных стандартов, уважение многообразия и равноправие всех государств, инклюзивность, справедливость, легитимность, устойчивость, совместный вклад всех участников в соблюдение норм международного права.

"Сотрудничество в области безопасности должно подкрепляться развитием многовекторных связей в экономике, культуре и других областях на основе открытости, широкого вовлечения и взаимной выгоды. Именно на таких подходах основана инициатива о Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Переговорный процесс по разработке такого документа был запущен в сентябре нынешнего года на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Примечательно, что его поддержали не только государства-члены ОДКБ, но и другие", - сказал Таалатбек Масадыков. "Сотрудничество в области безопасности должно подкрепляться развитием многовекторных связей в экономике, культуре и других областях на основе открытости, широкого вовлечения и взаимной выгоды. Именно на таких подходах основана инициатива о Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Переговорный процесс по разработке такого документа был запущен в сентябре нынешнего года на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Примечательно, что его поддержали не только государства-члены ОДКБ, но и другие", - сказал Таалатбек Масадыков.





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Фото Виталия Пивоварчика