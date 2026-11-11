Володин: ПА ОДКБ уделяет особое внимание вопросам эффективного преодоления современных угроз и вызовов

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Парламентская ассамблея ОДКБ с 2006 года приняла 104 модельных законодательных акта. Все они направлены на укрепление национальной коллективной безопасности, защиту государственного суверенитета стран ОДКБ. Об этом заявил председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.Он отметил, что главная задача Парламентской ассамблеи - сближение и гармонизация национальных законодательств в сфере безопасности, создание единого правового пространства государств ОДКБ.Парламентарий назвал некоторые наиболее знаковые модельные законы и правовые акты, имеющие принципиальное значение. В их числе - модельный закон о миротворческой деятельности и миротворческих силах, который доказал свою востребованность, рекомендации ПА ОДКБ по гармонизации уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за преступления против мира и безопасность человечества. По его словам, стоит также выделить рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере гражданской защиты и по выработке общих принципов государственного регулирования интернет-пространства.Вячеслав Володин подчеркнул, что модельные акты ОДКБ активно используются в работе по совершенствованию законодательств государств - участников организации.В рамках реализации программы законотворческой деятельности ПА ОДКБ на 2026-2030 годы предусмотрена разработка 45 модельных актов. "Продолжим уделять первоочередное внимание вопросам эффективного преодоления угроз и вызовов сегодняшнего дня. Они включают в себя меры по противодействию организованной преступности, терроризму и экстремизму, нелегальной миграции, отмыванию преступных доходов, коррупции, по обеспечению информационной безопасности, кибербезопасности, по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела стран-участниц", - сказал он. Особое значение придается разработке модельных актов в сфере защиты исторической памяти - чтобы не допустить возрождения нацизма и его реабилитации"Со своей стороны в парламентском измерении мы постарались сделать все для законодательного обеспечения ваших решений и повышения эффективности Парламентской ассамблеи, - обратился Вячеслав Володин к лидерам государств. - Продолжим работу над формированием единого правового поля стран ОДКБ".-0-