Внешнеполитические ведомства Беларуси и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027-2028 годы

Белорусскую делегацию возглавил заместителя министра иностранных дел Павел Утюпин, казахстанскую - заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.
Участники консультаций рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня и взаимодействия Беларуси и Казахстана в рамках интеграционных объединений и на других международных площадках, наметили ключевые направления совместной работы по дальнейшему углублению отношений и обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Главы делегаций подписали план сотрудничества между МИД Беларуси и МИД Казахстана на 2027-2028 годы.-0-