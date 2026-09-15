Власти США услышали заявление Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США услышали недавнее заявление
Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги. Это следует из заявлений спецпосланника США по Беларуси Джона Коула на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", - заявил Джон Коул.
Александр Лукашенко поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями.
Как сообщалось БЕЛТА, 11 сентября, отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко заявил о четырех десятках миллионов долларов, которые "застряли" в Ситибанке. "Должок верните. $43-44 млн наших в Ситибанке застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Правительство мне доложило письменно (о ситуации с "застрявшей" суммой. - Прим. БЕЛТА). Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах".-0-