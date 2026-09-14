14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Министерства иностранных дел Советом Министров 14 сентября принята новая редакция визовых правил Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Теперь в перечень стран, граждане которых имеют право на получение e-visa для въезда в нашу страну, входит и Республика Индия. Это решение направлено на системное упрощение порядка въезда и интенсификацию межличностных контактов (people-to-people), которые составляют основу белорусско-индийских отношений.
Внедрение e-visa для индийских граждан станет практическим шагом по активизации делового сотрудничества. Индия сегодня - один из самых динамичных и крупнейших мировых рынков.
Как считают в МИД, перевод визовых процедур в онлайн-формат существенно снизит административные барьеры, упростит организацию взаимных деловых визитов, B2B-переговоров и работу над совместными инвестиционными и торговыми проектами.
Инфраструктурным дополнением к визовым упрощениям станет реализация планов по запуску прямых авиарейсов из Минска в Мумбаи и Гоа.
Как добавили в пресс-службе правительства, кроме того, обновляются визовые правила Беларуси: актуализирован перечень документов визовой поддержки для выдачи въездных виз и формы документов, уточнены термины и их определения, внесены иные правки с учетом практики применения и изменений в белорусском законодательстве.-0-
Политика
14 сентября 2026, 16:14
Въезжать по электронной визе в Беларусь смогут граждане Индии
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