Вице-премьер Лаоса: поддержка Беларуси внесла огромный вклад в развитие нашей страны

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан после переговоров с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым сообщил журналистам, что стороны договорились укреплять экономические и политические отношения между странами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Этот визит символизирует еще одну веху в нашем взаимодействии. Двусторонняя встреча завершилась отличными результатами", - отметил вице-премьер Лаоса и напомнил, что в основе долгих отношений между нашими странами лежат доверие и дружба.
По его словам, встреча демонстрирует намерение обеих сторон достигать целей, поставленных лидерами государств.
"Мы договорились продолжать тесное сотрудничество в рамках политических консультаций между министерствами, - сказал он, - поддерживать друг друга в региональных инициативах. Обе стороны также согласились предпринимать больше усилий для развития экономических отношений, стимулируя инвестиции и открывая для них новые возможности".
Во время общения с журналистами Тхонгсаван Фомвихан выразил благодарность Беларуси за постоянную поддержку Лаоса: "Эта помощь внесла огромный вклад в наше социально-экономическое развитие".-0-
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