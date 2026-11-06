Вице-премьер Лаоса оценил визит в Беларусь как очень продуктивный

- Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
По его словам, визит был очень продуктивный, хотя и достаточно короткий. "Программа визита была очень насыщенной", - сказал он.
Состоялся ряд содержательных встреч, в том числе с министром иностранных дел, руководителями палат парламента. Вице-премьер Лаоса отметил, что двусторонним отношениям с Беларусью уделяется серьезное внимание. Дипломатическим отношениям между странами более 30 лет.
Он отметил, что лаосский народ помнит помощь и поддержку со стороны советского народа, в том числе белорусского. Известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость от колониализма.
Говоря о нынешнем состоянии двусторонних отношений с Беларусью, Тхонгсаван Фомвихан указал на хорошее взаимодействие в политической сфере и отметил, что сейчас стороны концентрируются на иных сферах: экономике, торговле, социальных вопросах. "Мы видим, что Беларусь очень успешно развивается в тяжелой, легкой промышленности, сельскохозяйственной, социальной сферах", - сказал он.
Он подчеркнул, что у Беларуси и Лаоса достаточно направлений для обмена опытом, и указал, что достигнуты договоренности прилагать больше усилий для развития отношений в различных сферах взаимоотношений.-0-