Вице-премьер Лаоса оценил визит в Беларусь как очень продуктивный

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан оценил свой визит в Беларусь как очень продуктивный. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.Тхонгсаван Фомвихан отметил, что визит оставил у него очень хорошие впечатления. Хотя в Беларуси раньше он бывал, но сейчас впервые в качестве министра иностранных дел.По его словам, визит был очень продуктивный, хотя и достаточно короткий. "Программа визита была очень насыщенной", - сказал он.Состоялся ряд содержательных встреч, в том числе с министром иностранных дел, руководителями палат парламента. Вице-премьер Лаоса отметил, что двусторонним отношениям с Беларусью уделяется серьезное внимание. Дипломатическим отношениям между странами более 30 лет.Он отметил, что лаосский народ помнит помощь и поддержку со стороны советского народа, в том числе белорусского. Известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость от колониализма.Говоря о нынешнем состоянии двусторонних отношений с Беларусью, Тхонгсаван Фомвихан указал на хорошее взаимодействие в политической сфере и отметил, что сейчас стороны концентрируются на иных сферах: экономике, торговле, социальных вопросах. "Мы видим, что Беларусь очень успешно развивается в тяжелой, легкой промышленности, сельскохозяйственной, социальной сферах", - сказал он.Он подчеркнул, что у Беларуси и Лаоса достаточно направлений для обмена опытом, и указал, что достигнуты договоренности прилагать больше усилий для развития отношений в различных сферах взаимоотношений.-0-