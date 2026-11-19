19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова выразила признательность белорусской стороне за поддержку в получении статуса наблюдателя при Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игоря Брилевича с председателем Меджлиса Туркменистана, которая прошла в Авазе на полях осенней сессии МПА СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.Глава туркменского парламента поблагодарила белорусскую сторону и лично председателя Совета Республики Наталью Кочанову за поддержку решения Совета МПА СНГ о предоставлении Меджлису Туркменистана статуса наблюдателя при Ассамблее.По ее словам, это открывает новый этап для парламента страны и позволяет активно перенимать передовой законотворческий опыт коллег по Содружеству. Также Дуньягозель Гулманова поделилась знаковой новостью о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, инициированной туркменской стороной.В свою очередь Игорь Брилевич поздравил туркменских коллег со знаменательными событиями, поблагодарил за радушное гостеприимство и высокую оценку двустороннего взаимодействия."Поверьте, мы искренне рады успехам Туркменистана и будем всячески способствовать, чтобы наши отношения только крепли, развивались на благо наших стран и народов", - подчеркнул заместитель председателя Совета Республики.Решение о наделении Меджлиса Туркменистана статусом наблюдателя при МПА СНГ принято на заседании Совета Ассамблеи в Авазе. Меджлис стал первым национальным парламентом, получившим такой статус: ранее его предоставляли партнерским международным организациям.-0-