В преддверии визита парламентской делегации Алейник встретился с послом Мьянмы

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии предстоящего официального визита в Беларусь мьянманской парламентской делегации во главе с председателем Палаты национальностей Ассамблеи союза Аун Лин Две председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь Маун Маун Со, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На повестке дня - детальная проработка содержательной части визита, развитие межпарламентского диалога, а также расширение торгово-экономического и промышленного сотрудничества, сообщили в Совете Республики.



Стороны обсудили график ключевых мероприятий делегации, посещение ведущих отечественных флагманов машиностроения, знакомство с возможностями Парка высоких технологий и культурной программой.



Как отметил Сергей Алейник, двусторонние отношения между государствами демонстрируют высокую динамику и опираются на прочный фундамент политического доверия.



"Наши отношения развиваются очень динамично и содержательно, во многом благодаря регулярным встречам на высшем уровне", - выразил мнение парламентарий.-0-