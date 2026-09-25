В Нью-Йорке дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке

Мероприятие прошло под совместным председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В своих выступлениях главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России отметили, что переговорный процесс по тексту хартии будет способствовать установлению атмосферы доверия и определению общих подходов к решению проблем безопасности на евразийском пространстве с опорой на баланс интересов всех вовлеченных государств.
В этом контексте хартия призвана закрепить принципы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности на евразийском континенте в эпоху многополярности, включая принципы равенства, неделимости безопасности и ответственности стран континента за решение проблем региональной безопасности, а также заложить основу новой архитектуры международных отношений.
Министры подчеркнули нацеленность хартии на укрепление экономического взаимодействия и связанности, развитие гуманитарных связей, поддержку цивилизационного диалога и формирование механизмов равноправного принятия решений в интересах евразийских стран и народов.
Встреча собрала представителей различных евразийских государств. Участники встречи приветствовали совместную инициативу Беларуси и России и подтвердили заинтересованность своих стран в участии в предстоящем переговорном процессе.
По итогам министерской встречи принято совместное заявление о начале переговорного процесса по разработке Евразийской хартии и одобрен регламент рабочей группы по разработке хартии.-0-