В Нью-Дели открылся XVIII саммит БРИКС

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил саммит БРИКС в Нью-Дели открытым. Об этом сообщают РИА Новости
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"Я вас всех тепло приветствую в Индии на саммите БРИКС. Сессия официально открывается", - сказал он.
XVIII саммит БРИКС проходит 12-13 сентября в комплексе "Бхарат Мандапам" в Нью-Дели. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Индонезию. На долю стран объединения приходится около 40% мирового ВВП и почти половина населения Земли.
Беларусь принимает участие в саммите БРИКС как государство-партнер. По поручению Президента Александра Лукашенко нашу страну на саммите представляет министр иностранных дел Максим Рыженков.-0-