В МИД сравнили приграничный периметр вокруг Беларуси с автозаправкой с разлитым топливом

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не хочет, чтобы колоссальная группировка сил и средств в странах НАТО превратилась в реальный инструмент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью изданию Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА.

"Я часто прибегаю к очень наглядному образу: представьте себе автозаправочную станцию, где разлился бензин, а рядом стоят люди с горящими спичками. Как вы думаете, произойдет ли взрыв? Сейчас мы надеемся, что этого не случится, поскольку люди осознают опасность. Но если бензин не убрать, он неизбежно загорится - это лишь вопрос времени. Наша задача - убрать и спички, и бензин, чтобы автозаправка вновь выполняла свое прямое назначение, а не служила очагом пожара", - подчеркнул дипломат.





По словам Игоря Секреты, именно такой "автозаправкой с разлитым топливом" является сейчас приграничный периметр вокруг Беларуси.





"Мы не хотим, чтобы колоссальная группировка сил и средств, развернутая там странами НАТО - такими как Польша, Германия или Литва, когда-либо превратилась в реальный инструмент и была пущена в ход", - заявил замминистра.-0-