В МИД Беларуси рассчитывают на прогресс в отношениях с ЕС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит поддерживать активные контакты с восточными и западными соседями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью изданию Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА.

"Географию мы точно не изменим. Мы остаемся в европейской части нашего континента и продолжим поддерживать активные контакты - как с нашими восточными, так и с западными соседями, - сказал Игорь Секрета. - Я надеюсь, что вскоре нам удастся добиться прогресса в отношениях с западноевропейскими соседями".





По крайней мере, по его словам, в ЕС сейчас идут весьма серьезные дискуссии. "Больше не звучат огульные утверждения о том, что мы лишь несамостоятельная часть России, с которой не стоит вести диалог. Там замечают усилия нашего руководства, направленные на открытость и готовность к переговорам", - отметил замглавы МИД.-0-