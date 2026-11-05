В Беларусь прибыл заместитель премьер-министра Лаоса. Что в программе визита?

5 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Беларусь с официальным визитом посещает заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан, передает корреспондент БЕЛТА.
Насыщенная программа визита Тхонгсавана Фомвихана началась с переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства Максимом Рыженковым.
Также запланированы встречи министра иностранных дел Лаоса с руководством белорусского парламента и Совета Министров.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Лаосской Народно-Демократической Республикой установлены 7 февраля 1994 года. Политическое взаимодействие между странами, основанное на традиционных отношениях дружбы, доверия и взаимопомощи, активно развивается. Налажен диалог на высшем уровне.
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Фото Виталия Пивоварчика