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В Астане обсудили ключевые направления сотрудничества между Беларусью и Казахстаном

Опубликовано:

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Политика
13 октября 2026, 12:42

В Астане обсудили ключевые направления сотрудничества между Беларусью и Казахстаном

Фото посольства Беларуси в Казахстане
Фото посольства Беларуси в Казахстане
Фото посольства Беларуси в Казахстане
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На встрече посла Беларуси в Казахстане Алексея Богданова с учредителем товарищества с ограниченной ответственностью "ЗубрАгро" Виталием Мигановичем обсуждены ключевые направления сотрудничества между двумя государствами, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на посольство нашей страны в Астане. 

Во время переговоров стороны подвели итоги работы по продвижению сельскохозяйственной продукции и оборудования Беларуси на рынок Казахстана в третьем квартале этого года. По результатам обсуждения были определены ключевые стратегические направления развития сотрудничества на ближайшую перспективу.  

Особое внимание было уделено итогам состоявшегося визита казахстанской делегации вместе с компанией "ЗубрАгро" на международную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь" 

Кроме того, речь шла о подготовке к участию в специализированной выставке KazAgroFarm 2026, которая пройдет 21-23 октября в Астане. Компания представит на мероприятии ведущие белорусские агропромышленные предприятия.-0- 
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