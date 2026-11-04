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Усталость Запада от войны в Украине налицо - экс-генсек ОДКБ

Опубликовано:

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Политика
04 ноября 2026, 11:49

Усталость Запада от войны в Украине налицо - экс-генсек ОДКБ

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усталость Запада от войны в Украине видна по заявлениям ряда политиков. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2006-2016 годах Николай Бордюжа на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сломана вся архитектура безопасности, которая была создана после Второй мировой войны. Сегодня мы стоим на руинах всей договорной базы в мире. Нужны шаги, которые исключили бы дальнейшую гонку вооружений, вывели государства на диалог, на необходимость договариваться о самых важных вопросах, связанных с безопасностью", - подчеркнул Николай Бордюжа, говоря о необходимости принятия Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
Говоря о конфликте в Украине, он заявил об усталости западных элит. "Усталость налицо, о чем и говорил вчера Президент Беларуси Александр Лукашенко. Мы видим это по заявлениям политиков Запада. Некоторые из них пытаются связаться с президентом России, хотя совсем недавно это полностью исключали. Есть желание договариваться, оно позволит прекратить войну", - отметил экс-генсек ОДКБ.

При этом Николай Бордюжа выразил сомнение в готовности Украины к мирному процессу. "Я понимаю, что для украинского руководства мир фактически равносилен политической смерти. Зеленский это понимает, поэтому всячески цепляется за необходимость продолжения боевых действий", - добавил он.
Говоря о состоянии ОДКБ, спикер поддержал идею развития структуры, отметив, что любая международная организация в сфере безопасности требует постоянного совершенствования. "Мы видим, как изменился характер войны, появились новые элементы поражения. Это надо военным и представителям государств анализировать, нужно вносить изменения в нормативную базу организации и предпринимать практические шаги, чтобы быть готовым к любым поворотам судьбы", - резюмировал Николай Бордюжа.

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0- 

Фото Андрея Синявского
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