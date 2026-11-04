Усталость Запада от войны в Украине налицо - экс-генсек ОДКБ

Говоря о конфликте в Украине, он заявил об усталости западных элит. "Усталость налицо, о чем и говорил вчера Президент Беларуси Александр Лукашенко. Мы видим это по заявлениям политиков Запада. Некоторые из них пытаются связаться с президентом России, хотя совсем недавно это полностью исключали. Есть желание договариваться, оно позволит прекратить войну", - отметил экс-генсек ОДКБ.
При этом Николай Бордюжа выразил сомнение в готовности Украины к мирному процессу. "Я понимаю, что для украинского руководства мир фактически равносилен политической смерти. Зеленский это понимает, поэтому всячески цепляется за необходимость продолжения боевых действий", - добавил он.
Говоря о состоянии ОДКБ, спикер поддержал идею развития структуры, отметив, что любая международная организация в сфере безопасности требует постоянного совершенствования. "Мы видим, как изменился характер войны, появились новые элементы поражения. Это надо военным и представителям государств анализировать, нужно вносить изменения в нормативную базу организации и предпринимать практические шаги, чтобы быть готовым к любым поворотам судьбы", - резюмировал Николай Бордюжа.
IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-
Фото Андрея Синявского