"У Беларуси нужно учиться". Посол Словакии о фундаментальной основе развития Беларуси

Он считает, что европейским странам было бы полезно перенять белорусский опыт. "Не надо думать, что мы в Евросоюзе самые лучшие, что у нас все прекрасно. Надо учиться и у Беларуси. Это мое личное убеждение. Беларусь растет. Переориентировалась на другие технологии. Поставки четкие, регулярные, по хорошей цене. Так надо все использовать", - подытожил посол Словакии.-0-

Фото Виолетты Южаковой

5 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Европейским странам было бы полезно перенять белорусский опыт работы в сельском хозяйстве. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш на фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области "Дажынкі", передает корреспондент БЕЛТА."Принципиальная позиция Президента, правительства, регионов в том, что сельское хозяйство является ключевой и фундаментальной областью в Беларуси. Это чувствуется. Виден системный подход. У нас после 1990-х годов произошла довольно быстрая и непродуманная приватизация. Это было ошибкой. Надо было оставлять и государственные, и частные предприятия, разноструктурные. Но особенно, что надо было сохранить, - сферу обучения: колледжи и высшие учебные заведения", - отметил дипломат."Дажынкі" в Брестской области проходят в Барановичском районе. К фестивалю-ярмарке выполнен комплекс работ в агрогородке Жемчужный и деревне Новая Мышь. В том числе обновления к празднику урожая коснулись лабораторий и мастерских Новомышского государственного аграрного колледжа. "Я увидел, что молодые люди могут учиться на современном оборудовании. Техника высшего качества. Для результативной работы в сельском хозяйстве всегда надо иметь все современное, на высшем уровне", - сказал Йозеф Мигаш.