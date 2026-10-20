Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 20 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:52 Минчанин хотел заработать на криптовалюте, но потерял почти 52 тыс. рублей Регионы
11:51 РФ предложила создать в ШОС группу по космической экономике и расширить сотрудничество в сфере ИИ Экономика
11:49 В стабфонд Могилевской области уже заложили более 2,6 тыс. т плодоовощной продукции Регионы
11:49 Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей Регионы
11:46 Более 300 студентов-медиков из Гродно присоединятся к акции по добровольному донорству крови Регионы
11:45 Студенты БГУКИ завоевали Гран-при международного конкурса танца в Грозном  Культура
11:28 Белорусы выступили на чемпионате мира по прибрежному гребному спринту в Китае Спорт
11:26 Стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Лiстапад" Культура
11:23 Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА Президент
11:18 КГК вскрыл завышения стоимости строительства сельхозобъектов в Гомельской области Регионы
11:14 Иран выступил за использование нацвалют в расчетах между странами ШОС Экономика
11:14 Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью Президент
11:07 Переговоры в Осло с Уиткоффом запросил Киев - премьер Норвегии В мире
11:00 В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть! Общество
10:58 Ящик с боеприпасами нашли при строительных работах на частном участке в Гродненском районе Регионы
10:57 Ущерб превысил 180 тыс. рублей. Пособника аферистов задержали в Гомельской области Регионы
10:53 Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси Экономика
10:51 Долги, раскол и протесты: с чем Франция подходит к выборам 2027 года В мире
10:49 Пресс-конференция ко Дню автомобилиста и дорожника пройдет в БЕЛТА 21 октября Общество
10:43 Более 1,3 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу  Общество
10:38 Польская авиакомпания LOT отменяет часть рейсов из-за высокой стоимости топлива В мире
10:34 Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте Политика
10:21 В Бресте стартовал белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ" Общество
10:16 В Китай - с электронным разрешением. Что изменилось для перевозчиков и водителей Общество
10:14 Премьер Франции пообещал продолжить практику комендантского часа на фоне беспорядков В мире
10:11 Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон  Политика
10:07 В Минской области за девять месяцев ввели в эксплуатацию почти 800 тыс. кв.м жилья Регионы
10:01 Парламентская делегация Мьянмы прибыла с визитом в Беларусь Политика
09:58 Сборная Беларуси стартует в квалификации ЧМ по мини-футболу  Спорт
09:47 ГАИ Гомельской области проведет профилактическую акцию "Скорость"  Регионы
Все новости
Все новости

Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
20 октября 2026, 10:34

Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание прочного и взаимосвязанного экономического пространства, обеспечивающего бесперебойное движение товаров, услуг, капитала и технологий, как никогда актуально. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств государств ШОС в расширенном составе, которое проходит сегодня в Таджикистане, передает корреспондент БЕЛТА.
"Государства - участники ШОС располагают значительными производственными, технологическими, ресурсными, финансовыми и человеческими возможностями. Сегодня ШОС - это около половины населения планеты, треть мирового ВВП и 20% мирового товарооборота. Но за глобальными цифрами важно видеть конкретные страны, а не абстрактные значения, - сказал Александр Турчин. - Важно определить практические шаги для последовательного расширения взаимной торговли, диверсификации товарных потоков, снижения торговых барьеров, противодействия незаконным односторонним принудительным мерам и упрощения торговых процедур".
Он обратил внимание на то, что система международных отношений претерпевает большие изменения. Трансформируются привычные модели кооперации и торговли. Взаимодействие по отдельным трекам осложняется многочисленными барьерами, незаконно вводимыми ограничительными мерами, уязвимостью налаженных логистических и технологических потоков. В таких обстоятельствах чрезвычайно важны всеобщие усилия по обеспечению стабильного экономического роста, снижению рисков и нивелированию ограничений, укреплению транспортной взаимосвязанности, а также по обеспечению устойчивости производственных, торговых и логистических цепочек.
"Важно работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте. Это возможно путем реализации предложенной Президентом Беларуси концепции "интеграции интеграций". Следуя этой концепции, мы неизменно поддерживаем взаимодействие региональных и международных форматов, таких как ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и БРИКС. В экономическом плане многосторонние механизмы располагают значительным потенциалом для совместной работы в сфере транспорта, торговли, финансов, промышленной кооперации и цифровизации. Эти и другие объединения сегодня формируют ориентиры многополярности, а их сопряжение призвано способствовать совместному устойчивому развитию и построению более прочной системы безопасности", - отметил премьер-министр.
Аналогичные цели признаются и в рамках белорусской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Этот процесс открыт для всех заинтересованных государств Евразии и основан на принципах суверенного равенства, инклюзивности и консенсуса, что в полной мере соответствует и "шанхайскому духу".
"Масштаб ШОС необходимо переводить в измеримые экономические результаты - в проекты, которые являются основой экономического потенциала организации. Полагаем, что финансовое сопровождение таких проектов значительно содействовало бы раскрытию инвестиционного потенциала организации. В этой связи еще раз приветствуем проводимую работу по созданию Банка развития ШОС, в том числе в интересах стран - партнеров ШОС", - добавил глава белорусского правительства.-0-
Читайте также:
Фото Виталия Пивоварчика
Теги
Беларусь Турчин ШОС
Новости рубрики Политика
Эмомали Рахмон Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон 
Парламентская делегация Мьянмы прибыла с визитом в Беларусь
Александр Турчин и Ли Цян Турчин: Китай - истинный друг Беларуси, между нами установлен доверительный политический диалог
Турчин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Фото Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь В преддверии визита парламентской делегации Алейник встретился с послом Мьянмы
Фото из архива Открылись посольства Беларуси в КНДР и Мьянме
  • Главная
  • Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте
    • Главное
    Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью
    Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте
    Парламентская делегация Мьянмы прибыла с визитом в Беларусь
    Беларусбанк осуществляет размещение государственных валютных облигаций со ставкой 2,7% годовых
    Топ-новости
    Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА
    Формат "ШОС+" может стать образцом проектной кооперации - премьер-министр Беларуси
    Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС
    Аграрные компетенции, наука и образование. Какие инициативы предлагает Беларусь странам ШОС 
    В Бресте стартовал белорусско-китайский туристический форум "Партнерство и путешествия без границ"
    Проработка совместных проектов и бизнес-форум. Делегация Гомельской области посещает Китай 
    В ювелирных салонах ORO проходит BRILLIANT SHOW. И это нужно видеть!
    Все вложенное возвращается заботой. Женщина из Кобрина воспитала 37 детей
    Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон 
    Долги, раскол и протесты: с чем Франция подходит к выборам 2027 года
    Стартовала продажа билетов на кинофестиваль "Лiстапад"
    Пресс-конференция ко Дню автомобилиста и дорожника пройдет в БЕЛТА 21 октября
    Успешный старт! В "Минск-Мире" акция на бизнес-апартаменты 
    Более 1,3 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу 
    Беларусь ввела запрет на ввоз отдельных товаров из Латвии
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.