Турчин призвал работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание прочного и взаимосвязанного экономического пространства, обеспечивающего бесперебойное движение товаров, услуг, капитала и технологий, как никогда актуально. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств государств ШОС в расширенном составе, которое проходит сегодня в Таджикистане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государства - участники ШОС располагают значительными производственными, технологическими, ресурсными, финансовыми и человеческими возможностями. Сегодня ШОС - это около половины населения планеты, треть мирового ВВП и 20% мирового товарооборота. Но за глобальными цифрами важно видеть конкретные страны, а не абстрактные значения, - сказал Александр Турчин. - Важно определить практические шаги для последовательного расширения взаимной торговли, диверсификации товарных потоков, снижения торговых барьеров, противодействия незаконным односторонним принудительным мерам и упрощения торговых процедур".