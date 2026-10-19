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Политика
19 октября 2026, 14:35
Турчин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19 октября премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС.-0-
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