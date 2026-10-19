Турчин: Китай - истинный друг Беларуси, между нами установлен доверительный политический диалог





Через три месяца Беларусь и Китай отметят знаменательную дату - 35-летие установления дипломатических отношений. "За это время между странами сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог, налажены и развиваются экономические связи, организовано региональное и гуманитарное взаимодействие. Необходимо отметить главное - сегодня Китай в Беларуси воспринимается как истинный друг, который является примером в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене. Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство", - сказал Александр Турчин.

Он отметил, что долгожданный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь в юбилейный год станет ярким маркером взаимоотношений двух стран. "Президент Беларуси готов оказать своему дорогому другу наивысший уровень гостеприимства. Лидеры двух стран поставили задачу наполнять партнерство конкретным практическим и материальным содержанием. Это сфера ответственности и прямая обязанность правительств двух стран. Хочу поблагодарить китайскую сторону за конструктивное проведение 14 октября в Пекине заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Знаю, что переговоры между ведомствами носили насыщенный и содержательный характер", - подчеркнул премьер-министр.-0- Он отметил, что долгожданный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь в юбилейный год станет ярким маркером взаимоотношений двух стран. "Президент Беларуси готов оказать своему дорогому другу наивысший уровень гостеприимства. Лидеры двух стран поставили задачу наполнять партнерство конкретным практическим и материальным содержанием. Это сфера ответственности и прямая обязанность правительств двух стран. Хочу поблагодарить китайскую сторону за конструктивное проведение 14 октября в Пекине заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Знаю, что переговоры между ведомствами носили насыщенный и содержательный характер", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика