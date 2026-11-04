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Цифровая среда становится новым полем битвы в когнитивных войнах - сербский эксперт 

Опубликовано:

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Политика
04 ноября 2026, 14:25

Цифровая среда становится новым полем битвы в когнитивных войнах - сербский эксперт 

Душан Пророкович
Душан Пророкович
Душан Пророкович
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровая среда превратилась в пространство противостояния, где с помощью информационных нарративов можно влиять на общественные процессы, политические решения и представления людей о действительности. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Сербии Душан Пророкович на тематической сессии IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, предает корреспондент БЕЛТА. По словам эксперта, технологические изменения привели к появлению новой среды - цифровой, которая наряду с природной и социальной оказывает все большее влияние на жизнь общества. Современный человек ежедневно сталкивается с огромным потоком информации, поэтому различать правду и ложь становится все сложнее.
В этой связи Душан Пророкович обратил внимание на роль информационных платформ и моделей искусственного интеллекта, а также на проблему достоверности распространяемых ими сведений. В качестве примера он привел Википедию, основатель которой Ларри Сэнгер ранее предупреждал о рисках влияния состоятельных групп на содержание платформы. "Цифровая среда становится новым полем битвы, пространством, где ведутся когнитивные войны", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что такие противостояния строятся не только на распространении ложной информации. Важную роль играет ее контекстуализация и формирование нарративов, которые позволяют создавать определенную картину событий, легитимизировать политические решения и влиять на массовое сознание. Даже опровержение недостоверных утверждений, по его оценке, не всегда способно нейтрализовать воздействие уже сформированного нарратива.
Душан Пророкович также связал распространение когнитивных войн с рисками усиления глобального неравенства и концентрации экономического влияния. Среди возможных последствий он назвал подчинение общественных и культурных процессов логике цифровых платформ, вытеснение содержательной общественной дискуссии развлекательными форматами и ослабление роли университетов и научных институтов.

В качестве одного из способов противодействия эксперт назвал обеспечение информационного суверенитета государств. "Он важен для каждой страны. Необходимо предотвратить внедрение когнитивных операций в собственном информационном пространстве", - отметил эксперт.

Для этого необходимы механизмы защиты национального информационного пространства, а также баланс сил в сфере разработки и применения новых технологий. Вопросы равенства, коллективной безопасности и взаимопонимания, которые неоднократно поднимались на Минской конференции, требуют последовательной совместной работы. "За все это нам нужно бороться. Ничего само по себе не произойдет", - резюмировал Душан Пророкович.-0- 

Фото Андрея Синявского
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