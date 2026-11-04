Цифровая среда становится новым полем битвы в когнитивных войнах - сербский эксперт 

Душан Пророкович также связал распространение когнитивных войн с рисками усиления глобального неравенства и концентрации экономического влияния. Среди возможных последствий он назвал подчинение общественных и культурных процессов логике цифровых платформ, вытеснение содержательной общественной дискуссии развлекательными форматами и ослабление роли университетов и научных институтов.

Для этого необходимы механизмы защиты национального информационного пространства, а также баланс сил в сфере разработки и применения новых технологий. Вопросы равенства, коллективной безопасности и взаимопонимания, которые неоднократно поднимались на Минской конференции, требуют последовательной совместной работы. "За все это нам нужно бороться. Ничего само по себе не произойдет", - резюмировал Душан Пророкович.-0-





Фото Андрея Синявского

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровая среда превратилась в пространство противостояния, где с помощью информационных нарративов можно влиять на общественные процессы, политические решения и представления людей о действительности. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Сербии Душан Пророкович на тематической сессии IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, предает корреспондент БЕЛТА.По словам эксперта, технологические изменения привели к появлению новой среды - цифровой, которая наряду с природной и социальной оказывает все большее влияние на жизнь общества. Современный человек ежедневно сталкивается с огромным потоком информации, поэтому различать правду и ложь становится все сложнее.В этой связи Душан Пророкович обратил внимание на роль информационных платформ и моделей искусственного интеллекта, а также на проблему достоверности распространяемых ими сведений. В качестве примера он привел Википедию, основатель которой Ларри Сэнгер ранее предупреждал о рисках влияния состоятельных групп на содержание платформы. "Цифровая среда становится новым полем битвы, пространством, где ведутся когнитивные войны", - подчеркнул эксперт.Он пояснил, что такие противостояния строятся не только на распространении ложной информации. Важную роль играет ее контекстуализация и формирование нарративов, которые позволяют создавать определенную картину событий, легитимизировать политические решения и влиять на массовое сознание. Даже опровержение недостоверных утверждений, по его оценке, не всегда способно нейтрализовать воздействие уже сформированного нарратива.В качестве одного из способов противодействия эксперт назвал обеспечение информационного суверенитета государств. "Он важен для каждой страны. Необходимо предотвратить внедрение когнитивных операций в собственном информационном пространстве", - отметил эксперт.