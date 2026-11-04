Цифровая среда становится новым полем битвы в когнитивных войнах - сербский эксперт 

В этой связи Душан Пророкович обратил внимание на роль информационных платформ и моделей искусственного интеллекта, а также на проблему достоверности распространяемых ими сведений. В качестве примера он привел Википедию, основатель которой Ларри Сэнгер ранее предупреждал о рисках влияния состоятельных групп на содержание платформы. "Цифровая среда становится новым полем битвы, пространством, где ведутся когнитивные войны", - подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что такие противостояния строятся не только на распространении ложной информации. Важную роль играет ее контекстуализация и формирование нарративов, которые позволяют создавать определенную картину событий, легитимизировать политические решения и влиять на массовое сознание. Даже опровержение недостоверных утверждений, по его оценке, не всегда способно нейтрализовать воздействие уже сформированного нарратива.
Душан Пророкович также связал распространение когнитивных войн с рисками усиления глобального неравенства и концентрации экономического влияния. Среди возможных последствий он назвал подчинение общественных и культурных процессов логике цифровых платформ, вытеснение содержательной общественной дискуссии развлекательными форматами и ослабление роли университетов и научных институтов.
В качестве одного из способов противодействия эксперт назвал обеспечение информационного суверенитета государств. "Он важен для каждой страны. Необходимо предотвратить внедрение когнитивных операций в собственном информационном пространстве", - отметил эксперт.
Для этого необходимы механизмы защиты национального информационного пространства, а также баланс сил в сфере разработки и применения новых технологий. Вопросы равенства, коллективной безопасности и взаимопонимания, которые неоднократно поднимались на Минской конференции, требуют последовательной совместной работы. "За все это нам нужно бороться. Ничего само по себе не произойдет", - резюмировал Душан Пророкович.-0-
Фото Андрея Синявского