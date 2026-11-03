Центру изучения Беларуси при пекинском вузе переданы наши издания

Первый замминистра встретился с секретарем партийного комитета института Ли Бию. Собеседники отметили беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений и выразили надежду на их дальнейшее укрепление, что особенно актуально в преддверии празднования 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.
Наша делегация посетила Центр изучения Беларуси, созданный при институте при поддержке отечественного посольства, где передала в книжный фонд вуза ряд изданий на белорусском языке, включая Национальный атлас Беларуси, выпущенный ограниченным тиражом, а также белорусско-китайские словари. Эти книги будут особенно полезны студентам, изучающим белорусский язык.
После посещения центра Сергей Лукашевич в дружеской обстановке встретился с белорусскими и китайскими преподавателями и студентами. Встреча прошла в формате открытого диалога: ее участники обменялись мнениями о перспективах изучения нашего языка в Китае, отношениях двух государств, позиции Беларуси на международной арене.
В ходе встречи прозвучали стихотворения белорусских классиков, в том числе в переводе на китайский язык, выполненном преподавателями института.
Мероприятие стало еще одним свидетельством живого интереса в Китае к нашей республике, ее языку и культурному наследию.
В знак уважения к историческому наследию двух народов и преемственности традиций дружбы между Беларусью и Китаем делегация возложила цветы к памятнику народному поэту Беларуси Янке Купале, расположенному на территории кампуса.-0-