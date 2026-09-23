Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 22 сентября на полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд официальных встреч. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
С министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром был обсужден весь комплекс двусторонних отношений и возможные направления для их развития в нынешних непростых условиях. Стороны рассмотрели ситуацию в регионе, выразили уверенность в необходимости сохранения каналов коммуникации открытыми для скорейшего урегулирования конфликта в Украине.
На встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи обсуждался график предстоящих визитов и встреч, а также повестка планируемого заседания совместной торгово-экономической комиссии.
"Собеседники подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в ближневосточном регионе. Обсудили также перспективы продвижения Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке", - рассказали в пресс-службе МИД.
На полях Генассамблеи ООН Максим Рыженков обсудил с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмудом Табитом Комбо подготовку визита премьер-министра Беларуси в эту страну. Особое внимание было уделено предшествующим визиту встречам представителей деловых кругов двух стран и выработке направлений конкретных совместных проектов.
Во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг акцент был сделан на подготовке визита монгольской делегации на высшем уровне в Беларусь. "Собеседники подтвердили необходимость скорейшей подготовки к подписанию ряда двусторонних договоров и соглашений, регулирующих отношения в различных сферах. Обсудили вопросы организации в рамках визита бизнес-форума и встреч представителей деловых кругов двух стран по различным направлениям сотрудничества: от механизации сельского хозяйства до вопросов промышленной кооперации, здравоохранения и образования", - проинформировали в ведомстве.
Встреча с соминистром иностранных дел Никарагуа Вальдраком Янчке была посвящена рассмотрению всего спектра двусторонней повестки, включая реализацию решений совместной торгово-экономической комиссии. Собеседники затронули ситуацию в регионе Центральной Америки и договорились продолжить взаимную поддержку в международных организациях.
С главой внешнеполитического ведомства Ботсваны Феньо Бутале обсуждались предстоящие визиты на высшем уровне. Стороны затронули вопросы расширения базы двустороннего сотрудничества, создания сборочных производств белорусской техники в Ботсване и увеличения количества ботсванских обучающихся в Беларуси.
На встрече с министром иностранных дел Судана Мохиддином Салемом дипломаты обменялись мнениями по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. В первую очередь это касается широкой базы поставок оборудования и техники, а также обучения суданских студентов соответствующим специальностям в Беларуси.
"Была дана высокая оценка взаимодействию и взаимной поддержке в международных организациях. Глава внешнеполитического ведомства Судана проинформировал о достигнутых результатах в социально-экономическом развитии страны и борьбе с терроризмом", - отметили в МИД Беларуси.
Встреча с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе.
Кроме того, состоялись краткие беседы Максима Рыженкова с министрами иностранных дел Того, Зимбабве, Лаоса, Индонезии, стран - членов СНГ, во время которых затрагивались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.-0-
Политика
23 сентября 2026, 08:11
Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН
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