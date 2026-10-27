Таиланд, Куба, Бразилия. Ипатов провел серию переговоров на полях форума БРИКС 

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на полях XII Парламентского форума БРИКС в Нью-Дели (Индия) провел серию переговоров на полях форума БРИКС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



Вадим Ипатов встретился, в частности, с председателем Сената Королевства Таиланд Монкхоном Сурасатя. Отмечено, что Беларусь рассматривает Таиланд в качестве важного и перспективного партнера в Юго-Восточной Азии. За более чем три десятилетия дипломатических отношений выстроен прочный фундамент взаимного уважения и понимания.



По словам вице-спикера, Минск искренне заинтересован развивать двусторонние отношения по всему спектру: от политического диалога до расширения торговли, экономики и гуманитарных связей. Особое место в этом процессе занимают законодательные органы двух государств. Парламенты Беларуси и Таиланда имеют хорошую историю конструктивного сотрудничества на основе действующего соглашения.



Подчеркнуто, что обе страны выступают за справедливую, многополярную архитектуру международных отношений. Никакого давления - только суверенное равенство, взаимное уважение и четкий учет интересов друг друга.



Беларусь официально закрепила за собой статус государства - партнера объединения. Вице-спикер обозначил, что белорусская сторона рассчитывает на тандем с парламентом Таиланда как на площадке БРИКС, так и в МПС и МПА АСЕАН. И здесь же Беларусь заинтересована в подключении коллег к знаковой белорусской инициативе - разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.



Состоялась встреча с зампредседателя Национальной ассамблеи Кубы Аной Марией Мари Мачадо. Кубинцам рассказали, как недавно в Палате представителей прошла выставка "Легендарный Команданте", приуроченная к юбилею Фиделя Кастро.



Вице-спикер обратил внимание, что Президент Беларуси неоднократно подчеркивал хорошую осведомленность о том, что происходит вокруг дружественной страны и указывал, что Беларусь готова сделать для Кубы все возможное и все то, что позволяет обстановка. Отмечено, что эти слова - не дипломатическая формула, а принцип повседневной работы.



У Минска и Гаваны - абсолютный консенсус по глобальной повестке: от суверенитета и невмешательства во внутренние дела до многополярного мира. Беларусь поддерживает Кубу на площадках ООН, голосует против экономической блокады острова и выступает соавтором ключевых правозащитных инициатив.



"Наглядным примером успешного взаимодействия стал запуск нового формата работы - за последние два года состоялись три отраслевых межпарламентских семинара", - сказал Вадим Ипатов. Тематика таких встреч - от фармацевтики до сельского хозяйства. За одним столом собирают депутатов, министров, директоров заводов и банкиров, чтобы решать сложнейшие задачи напрямую и без бюрократии.



На встрече стороны договорились и дальше выступать единым фронтом на мировой арене. Закрепит этот курс созданная совместная межпарламентская комиссия по сотрудничеству.



Кроме того, на полях форума Вадим Ипатов провел встречу и с сенатором Федерального сената Бразилии Иражой Сильвестри Филью. Стороны подтвердили важность прямого и открытого диалога между парламентариями двух стран без посредников. Говорили как о необходимости развития двусторонних отношений, так и о возврате к доковидному уровню взаимной торговли.-0-