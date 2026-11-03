Таджикистан выступает за сохранение ключевой роли ООН в обеспечении мира на глобальном уровне - первый замглавы МИД

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций как универсальная организация и далее должна играть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности на глобальном уровне. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фаррух Хамрализода на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
"ООН должна играть ключевую роль в обеспечении мира, в том числе путем развития действенного и скоординированного взаимодействия с региональными структурами нашего пространства, такими как ШОС, СНГ, ОДКБ, и другими авторитетными объединениями", - сказал Фаррух Хамрализода.
Он также подчеркнул, что Таджикистан как одна из стран - учредителей ШОС с первых дней ее создания активно вносит существенный вклад в укрепление безопасности и стабильности в рамках действующих механизмов этой региональной структуры.
Первый замминистра подчеркнул, что за истекшую четверть века ШОС показала свою эффективность в координации и взаимодействий между странами-членами по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. "Инициатива Республики Таджикистан по созданию Антинаркотического центра ШОС в Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа получила поддержку государств-членов и перешла в практическую плоскость. В настоящее время ведется работа по запуску центра", - отметил Фаррух Хамрализода.
Он коснулся также деятельности СНГ: "Таджикистан неизменно выступает за дальнейшее укрепление потенциала Содружества Независимых Государств в сфере противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. В рамках Содружества реализуется комплекс практических мер, направленных на борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также на развитие сотрудничества в сфере информационной безопасности. В этом контексте Президент Республики Таджикистан на заседаниях глав государств СНГ неоднократно подчеркивал необходимость создания системы защиты информационного пространства Содружества, а также выступил с инициативой о формировании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств - участников СНГ".
Первый заместитель министра иностранных дел сообщил, что в условиях роста вызовов и угроз безопасности Таджикистан выступает за дальнейшее развитие и повышение эффективности военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности.
Он обратил внимание, что последние два года Таджикистан на площадке Генассамблеи ООН активно продвигал инициативу о десятилетии мира, результатом которой стало принятие в июне текущего года резолюции под названием "Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений". Эта резолюция провозглашает период 2027-2036 годов Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, целью которого является способствование укреплению мира, поощрению диалога и примирения, а также сохранение взаимодействия.
В следующем году в мае Душанбе будет принимать международную конференцию, посвященную запуску десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений.-0-
Фото Яна Горбанюка, Виталия Пивоварчика