Таджикистан выступает за сохранение ключевой роли ООН в обеспечении мира на глобальном уровне - первый замглавы МИД

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций как универсальная организация и далее должна играть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности на глобальном уровне. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Фаррух Хамрализода на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.





"ООН должна играть ключевую роль в обеспечении мира, в том числе путем развития действенного и скоординированного взаимодействия с региональными структурами нашего пространства, такими как ШОС, СНГ, ОДКБ, и другими авторитетными объединениями", - сказал Фаррух Хамрализода.