Страны ОДКБ провели консультации по координации позиций по повестке дня Генассамблеи ООН 

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители стран ОДКБ в Москве провели консультации на тему "О координации позиций государств - членов ОДКБ по вопросам повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе организации.



"Стороны констатировали созвучность или совпадение подходов по большинству вопросов повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Отмечено, что всемирная организация была и остается системообразующим фактором международных отношений и важнейшим инструментом поддержания международного мира и безопасности. Подтверждена необходимость полноценного восстановления позиций и авторитета ООН, ее центральной координирующей роли в международных делах с целью формирования поистине справедливого мироустройства с опорой на устав всемирной организации и другие общепризнанные нормы международного права", - подчеркнули в пресс-службе.



Была также акцентирована важность наращивания информационного обмена между заинтересованными министерствами и ведомствами государств - членов ОДКБ.



"Стороны договорись о проведении следующего раунда консультаций в 2027 году", - добавили в пресс-службе.-0-