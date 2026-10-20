Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон 

Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит в таджикской столице в узком и расширенном форматах. Согласно повестке встречи, планируется рассмотреть вопросы экономического и культурного сотрудничества в контексте 25-летней деятельности организации. Руководители правительств также обсудят реализацию договоренностей, достигнутых главами государств ШОС на саммите в Бишкеке в сентябре.-0-





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Фото Виталия Пивоварчика

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с главами делегаций стран - членов ШОС, прибывшими в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств организации, акцентировал внимание на вопросах безопасности и заявил о необходимости усиления совместной борьбы с терроризмом и другими видами транснациональной преступности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.Рахмон подчеркнул "необходимость наращивания совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, радикализмом, киберугрозами, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью". В этом контексте он отметил значение создания в Душанбе Антинаркотического центра ШОС.Кроме того, Рахмон напомнил о реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года, принятой по инициативе Таджикистана. По его мнению, необходимо последовательно расширять взаимную торговлю и инвестиции, развивать транспортные связи, промышленную и агропромышленную кооперацию, цифровую экономику, зеленые технологии, укреплять энергетическую и продовольственную безопасность. Президент Таджикистана отметил, что Совет глав государств ШОС призван "содействовать реализации решений, принимаемых на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах посредством конкретных программ и проектов".