Странам ШОС необходимо усилить совместную борьбу с терроризмом и другими угрозами - Рахмон 

Кроме того, Рахмон напомнил о реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года, принятой по инициативе Таджикистана. По его мнению, необходимо последовательно расширять взаимную торговлю и инвестиции, развивать транспортные связи, промышленную и агропромышленную кооперацию, цифровую экономику, зеленые технологии, укреплять энергетическую и продовольственную безопасность. Президент Таджикистана отметил, что Совет глав государств ШОС призван "содействовать реализации решений, принимаемых на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах посредством конкретных программ и проектов".
Заседание Совета глав правительств стран ШОС проходит в таджикской столице в узком и расширенном форматах. Согласно повестке встречи, планируется рассмотреть вопросы экономического и культурного сотрудничества в контексте 25-летней деятельности организации. Руководители правительств также обсудят реализацию договоренностей, достигнутых главами государств ШОС на саммите в Бишкеке в сентябре.-0-
Читайте также:
- Промкооперация, АПК, IT-сфера. Как Беларусь видит дальнейшее сотрудничество стран ШОС?
- Беларусь поддерживает скорейшее учреждение Банка развития ШОС
- Более 76% белорусской внешней торговли товарами приходится на страны ШОС
Фото Виталия Пивоварчика