Старые правила больше не работают. Почему Евразии нужная новая система безопасности

После окончания холодной войны Европа выстраивала систему безопасности, которая должна была гарантировать стабильность и предотвращать новые конфликты. Однако спустя десятилетия эта архитектура оказалась неспособна выдержать испытание временем: противоречия между государствами переросли в открытое вооруженное противостояние, а прежние механизмы доверия и контроля над вооружениями утратили эффективность. В этих условиях Беларусь предложила расширить диалог о безопасности на все евразийское пространство, чтобы найти принципы, которые позволят учитывать интересы каждой страны и избежать дальнейшего раскола континента. Давайте вспомним, как зарождалась эта инициатива, почему Минск решил создать собственную международную площадку и что Беларусь вкладывает в понятие всеобъемлющей безопасности.





Европейский кризис как импульс к переменам





Предыстория Минской международной конференции по евразийской безопасности уходит в середину 2010-х годов, когда Беларусь начала последовательно продвигать идею открытого диалога без геополитических разделительных линий.





В 2015 году появилась экспертная площадка "Минский диалог", где обсуждали международные отношения и безопасность в Восточной Европе. Этот форум объединил дипломатов, политиков и аналитиков, в том числе из стран с противоположными взглядами на устройство европейской безопасности.





Двумя годами позже Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил идею "Хельсинки-2" - нового международного диалога по аналогии с Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, итогом которого стали известные Хельсинкские соглашения. Эти договоренности разрядили международную напряженность в период холодной войны и укрепили доверие между Востоком и Западом, послужив основой для создания ОБСЕ.





Восемь лет назад, выступая на Минской встрече Мюнхенской конференции по безопасности, белорусский лидер вновь заявил о необходимости восстановить эффективность действующей системы или найти ей замену.





"Наша страна исходит из того, что в условиях, когда эта система дает сбой (а ведь она не позволила предотвратить кровавые конфликты в Европе, например в Югославии и Украине), нужно принимать меры, чтобы восстановить ее эффективную работу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Или заменить, если не получится восстановить. Но для этого нужен диалог всех заинтересованных".

Александр Лукашенко на Минской встрече Мюнхенской конференции по безопасности, 31 октября 2018 года





Инициативы Беларуси отражали одну и ту же проблему: архитектура безопасности, сложившаяся после холодной войны, постепенно утрачивала способность предотвращать конфликты и обеспечивать доверие между государствами. С годами обстановка в мире становилась лишь напряженнее.





К началу 2020-х годов кризис безопасности приобрел качественно иной масштаб. Вооруженное противостояние в Европе показало, что прежние механизмы контроля над вооружениями и меры доверия не смогли предотвратить эскалацию. В Минске пришли к выводу, что обсуждение безопасности нельзя ограничивать только европейским регионом: необходимо учитывать взаимосвязь процессов на всем евразийском пространстве.





Непосредственный импульс к созданию новой площадки дал саммит ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года. Александр Лукашенко предложил провести в Минске конференцию высокого уровня, пригласив руководителей международных организаций и представителей государств для обсуждения вопросов международной повестки.





"Широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ видим на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариатов ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций", - сказал Президент.

Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Ереване, 22 ноября 2023 года





Идея новой площадки для диалога была сформулирована на стыке 2022-2023 годов, когда стало окончательно ясно: прежняя модель безопасности не учитывает в равной мере интересы всех участников и не способна предотвратить крупный конфликт. Вместо нее требовалось искать систему, охватывающую весь континент и основанную на принципе равной и неделимой безопасности.





Так в октябре 2023 года в Минске состоялась I Международная конференция по евразийской безопасности. Ее первоначально задумывали как разовое мероприятие, однако интерес к площадке оказался настолько высоким, что форум сделали регулярным.





Почему безопасность решили обсуждать всей Евразией





Ключевая идея минской конференции заключается в том, что безопасность Европы невозможно рассматривать отдельно от безопасности Азии. Военные риски, энергетические и продовольственные цепочки, технологическое развитие, информационные угрозы и экономическая взаимозависимость связывают государства континента независимо от их политических разногласий.

В этой логике разделение Евразии на противостоящие блоки не устраняет угрозы, а делает их более масштабными. Поэтому Беларусь предложила перейти от конкуренции за влияние к обсуждению общих принципов, которые могли бы учитывать интересы всех государств. В этой логике разделение Евразии на противостоящие блоки не устраняет угрозы, а делает их более масштабными. Поэтому Беларусь предложила перейти от конкуренции за влияние к обсуждению общих принципов, которые могли бы учитывать интересы всех государств.





Изменяется и само представление о географии диалога. Если раньше в европейской повестке было принято говорить о пространстве "от Ванкувера до Владивостока", то теперь Минск предлагает смотреть на безопасность шире - "от Лиссабона до Манилы".





За три года конференция превратилась в регулярную международную площадку. Рост числа участников и географический охват форума показал, что запрос на обсуждение безопасности сохраняется, несмотря на политические разногласия. При этом сам по себе масштаб конференции еще не означает достижения согласия: главная задача - перевести дискуссии в практическую плоскость, где государства смогут обсуждать не только угрозы, но и возможные совместные решения.





Гарантии всеобъемлющей безопасности





Политический смысл Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко обозначил на втором форуме, который состоялся 31 октября 2024 года. В центре его выступления был тезис о том, что безопасность нельзя сводить исключительно к защите государственных границ и военной сфере.





"Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности, октябрь 2024 года

Президент подчеркнул, что безопасность - лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей. Но это база, без которой все остальное невозможно. "Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения, - убежден белорусский лидер. - Мы выступаем за создание общего пространства доверия и сотрудничества между Западом, оставшимся в меньшинстве, и Глобальным большинством. За объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома. За возобновление действительно равноправного, взаимоуважительного и ответственного диалога". Президент подчеркнул, что безопасность - лишь одно из звеньев в системе общечеловеческих ценностей. Но это база, без которой все остальное невозможно. "Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения, - убежден белорусский лидер. - Мы выступаем за создание общего пространства доверия и сотрудничества между Западом, оставшимся в меньшинстве, и Глобальным большинством. За объединение стран не против кого-либо, а во имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома. За возобновление действительно равноправного, взаимоуважительного и ответственного диалога".





По его словам, сегодня можно пересчитать на пальцах одной руки площадки, где велись бы открытые, конструктивные экспертные дискуссии на тему международной безопасности.





"А международные институты?" - спросите вы. Они, призванные быть универсальным медиатором или арбитром, зачастую демонстрируют полный паралич, ограничиваясь лишь пустыми заявлениями и представительскими функциями. Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к деградации безопасности во всех сферах", - подчеркнул Президент.





Евразийская хартия: от политической идеи к переговорному процессу





Одним из ключевых практических результатов конференции стала инициатива о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Она была выдвинута на первом форуме в 2023 году и затем обсуждалась на протяжении трех лет.





Хартия задумывается как документ, который закрепит принципы межгосударственного взаимодействия в сфере безопасности на евразийском континенте. В их числе - равенство государств, неделимость безопасности, уважение многообразия и ответственность стран за решение региональных проблем.





Инициатива связана с более ранним предложением Александра Лукашенко, прозвучавшим на саммите ООН в 2005 году, - признать пути прогрессивного развития ценностью человеческой цивилизации. В белорусской трактовке Хартия также созвучна российской идее Большого евразийского партнерства и китайской инициативе Сообщества единой судьбы человечества.





25 сентября 2026 года на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась инициированная Беларусью и Россией министерская встреча, ознаменовавшая начало переговорного процесса по разработке этого документа.

Это важный переход от обсуждения концепции к работе над ее содержанием. Переговоры должны помочь сформировать общие подходы к безопасности, опираясь на баланс интересов государств континента. Иными словами, Хартия призвана стать не декларацией одной страны, а результатом согласования позиций участников евразийского пространства.





Что вошло в повестку конференции в 2026 году





Повестка IV Минской международной конференции по евразийской безопасности отражает расширение самого понятия безопасности. В программу включены вопросы военно-политической стабильности, контроля над вооружениями и управления военными рисками. Отдельная сессия будет посвящена новым технологиям, информационной безопасности, искусственному интеллекту, дезинформации и дипфейкам. Еще один блок затронет экономическую интеграцию, продовольственную и энергетическую безопасность.

Впервые особое внимание будет уделено роли женщин в укреплении мира, безопасности и устойчивого развития. Также традиционно пройдет тематическое мероприятие Секретариата ОДКБ о роли организации как института коллективной безопасности в Большой Евразии. Впервые особое внимание будет уделено роли женщин в укреплении мира, безопасности и устойчивого развития. Также традиционно пройдет тематическое мероприятие Секретариата ОДКБ о роли организации как института коллективной безопасности в Большой Евразии.





В конференции ожидается участие глав внешнеполитических ведомств и региональных объединений, представителей международных организаций и аналитических кругов, в том числе из европейских стран.





Таким образом, Минск предлагает обсуждать безопасность не как узкую военно-политическую тему, а как систему взаимосвязанных вопросов - от стратегической стабильности до технологий, экономики и гуманитарного взаимодействия.





От дискуссии к общим правилам





За три года минская конференция прошла путь от разового форума к регулярной площадке, а инициатива Евразийской хартии - от политического предложения к началу переговоров. Однако главный вопрос остается открытым: удастся ли превратить принципы равной и неделимой безопасности в согласованные обязательства государств?

Беларусь предлагает рассматривать Евразию как единое пространство, в котором безопасность одной страны не должна строиться за счет другой. В этом подходе заложена попытка выйти из логики конфронтации и вернуть международным отношениям принцип баланса интересов.





Конференция не может сама по себе разрешить существующие конфликты или заменить действующие международные институты. Но она может создать условия для обсуждения правил, без которых устойчивое мирное сосуществование невозможно.





Именно поэтому значение минской конференции определяется не только числом экспертов или уровнем представительства, но и тем, удастся ли участникам перейти от констатации кризиса к выработке общих решений. Континент нуждается в безопасности, которая не делит государства на тех, кто ее гарантирует, и тех, кто вынужден приспосабливаться к чужим решениям.-0-