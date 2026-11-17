17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия готовят более десяти соглашений о сотрудничестве и обсуждают запуск прямых авиарейсов. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с государственным министром иностранных дел Индии Кирти Вардханом Сингхом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.





Во время переговоров в Нью-Дели стороны обсудили состояние белорусско-индийского диалога, который заметно активизировался в последние месяцы, и сверили график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях.





"Государственный министр высоко оценил личный вклад Максима Рыженкова в продвижение двустороннего сотрудничества. Собеседники детально обсудили подготовку к подписанию более чем десяти межправительственных, межрегиональных и межведомственных документов, включая дорожную карту сотрудничества", - рассказали в пресс-службе МИД.





На встрече была отмечена взаимодополняемость экономик двух стран. Максим Рыженков в этом контексте подтвердил заинтересованность Беларуси в скорейшем подписании соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.





Дипломаты затронули вопросы военного и военно-технического сотрудничества, поставок калийных удобрений на индийский рынок, выделив научно-техническое взаимодействие как одно из многообещающих направлений совместной работы.





Особое внимание собеседники уделили поддержке межличностных контактов. В развитие договоренности о введении порядка въезда индийских граждан в Беларусь по электронной визе дипломаты условились активизировать работу по скорейшему запуску авиарейсов Минск - Мумбаи и Минск - Гоа, обсудив также возможности расширения студенческих обменов и взаимного признания документов об образовании.





Рассмотрены также перспективы межрегионального взаимодействия: несколько меморандумов между индийскими штатами и белорусскими областями готовы к подписанию.





В Нью-Дели Максим Рыженков провел встречи с руководством крупных индийских компаний, на которых рассматривались перспективы стратегического партнерства с белорусскими машиностроительными предприятиями. Стороны, в частности, обсудили вопросы создания сборочного производства и развития сервисной сети белорусской техники в Индии, совместного выпуска техники в Беларуси, доступа к рынкам ЕАЭС и СНГ через белорусские свободные экономические зоны, а также обмена технологиями.-0-