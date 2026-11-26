Лауреано Ортега Мурильо выразил высокое уважение к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и благодарность за плодотворное и тесное сотрудничество между двумя братскими народами.
Представитель Никарагуа заявил о востребованности в стране различной белорусской техники, с использованием которой строятся дороги, обслуживаются населенные пункты. "Все это - стратегические цели для достижения благосостояния народа Никарагуа", - подчеркнул Лауреано Ортега Мурильо.
Никарагуа также заинтересована в экспорте своих товаров в Беларусь и на рынки стран Евразийского экономического союза, отметил сопредседатель комиссии.
Лауреано Ортега Мурильо также видит перспективы развития сотрудничества в сферах фармацевтики, науки и технологий, а также в области культуры.-0-
Фото Виталия Пивоварчика