Лауреано Ортега Мурильо выразил высокое уважение к Президенту Беларуси Александру Лукашенко и благодарность за плодотворное и тесное сотрудничество между двумя братскими народами.

Лауреано Ортега Мурильо также видит перспективы развития сотрудничества в сферах фармацевтики, науки и технологий, а также в области культуры.-0-

Фото Виталия Пивоварчика

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Никарагуа заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Беларусью и реализации новых совместных проектов. Об этом в Минске на пятом заседании белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества, сопредседатель совместной комиссии Лауреано Ортега Мурильо, передает корреспондент БЕЛТА."Для нас важно вновь находиться в Минске в рамках проведения заседания межправкомиссии, которое позволит нам расширить сотрудничество", - сказал сопредседатель комиссии.Представитель Никарагуа заявил о востребованности в стране различной белорусской техники, с использованием которой строятся дороги, обслуживаются населенные пункты. "Все это - стратегические цели для достижения благосостояния народа Никарагуа", - подчеркнул Лауреано Ортега Мурильо.Он заявил об интересе никарагуанской стороны к дальнейшему развитию сотрудничества с белорусскими предприятиями, реализации совместных проектов.Никарагуа также заинтересована в экспорте своих товаров в Беларусь и на рынки стран Евразийского экономического союза, отметил сопредседатель комиссии.