Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании 

"Этот документ - новая страница в истории нашего сотрудничества. Я уверена, что меморандум придаст импульс взаимоотношениям. Мы будем обмениваться визитами", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Спикер указала, что партнерство между Беларусью и Пакистаном находится на хорошем уровне. Подтверждением тому являются добрые отношения, которые сложились у лидеров двух стран, а также взаимные визиты, подписание дорожной карты о сотрудничестве на 2025-2027 годы. "Мы хотели бы продвинуть сотрудничество и по межпарламентской линии. Несмотря на то, что это первый визит спикера верхней палаты парламента Пакистана к нам почти за 10 лет, у нас выстроено очень хорошее взаимодействие с коллегами на международных площадках", - отметила председатель Совета Республики.

Также Наталья Кочанова акцентировала внимание на торгово-экономической и научно-технической сферах сотрудничества. "Парламентарии продвигают данное сотрудничество. Экономика во главе всего. Сегодня пакистанской делегации еще предстоит посещение предприятий, учреждений нашей страны. Я уверена, что это будет весомым вкладом в торгово-экономическое сотрудничество между странами", - резюмировала спикер.

Визит парламентской делегации Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Сената Саидом Юсуфом Разой Гилани в Беларусь проходит по приглашению Натальи Кочановой и призван придать новый импульс развитию белорусско-пакистанского диалога, продвижению совместных интересов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.-0-

Фото Виталия Пивоварчика

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики Национального собрания Беларуси и Сенат Исламской Республики Пакистан подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент БЕЛТА.