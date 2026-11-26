26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге на базе Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная развитию тылового и технического обеспечения группировок войск (коллективных сил) ОДКБ. В ней приняли участие делегации органов военного управления материально-технического обеспечения оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, представители Объединенного штаба ОДКБ, научно-исследовательских и образовательных организаций Министерства обороны РФ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.



Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что на ежегодно проводимом специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон" учитывается опыт современных вооруженных конфликтов. Особое внимание уделяется использованию перспективных образцов вооружения и военной техники, особенно для доставки материальных средств в подразделения на переднем крае с помощью беспилотных летательных аппаратов, робототехнических систем и других мобильных средств.



"Большое значение имеет отработка вопросов защищенности подразделений и объектов тыла и технического обеспечения. Практически отрабатываются действия мобильных огневых групп и размещения объектов в заглубленных полевых сооружениях", - сказал он.



На конференции обсуждены условия и факторы, влияющие на развертывание и функционирование систем тылового и технического обеспечения группировок войск (коллективных сил) ОДКБ, перспективы их развития до 2040 года. Особое внимание уделялось опыту применения войск беспилотных систем в вопросах обеспечения жизнедеятельности личного состава.



В Санкт-Петербурге также состоялось заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ, в котором приняли участие заместители министров оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и начальник Объединенного штаба ОДКБ. Обсуждены приоритетные направления деятельности ОДКБ по совершенствованию вопросов организации материально-технического обеспечения войск.-0-