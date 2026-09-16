Социальный лифт в обмен на утрату идентичности: историк о полонизации белорусов в 1921-1939 годах

16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Единственной возможностью для социального лифта была утрата своей национальной самобытности. Какая судьба была уготована населению Западной Беларуси в 1921-1939 годах, в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал директор Брестского областного лицея имени П.М.Машерова Геннадий Иванчин.Историк констатировал, что в межвоенный период ХХ века очень многим народам пришлось нелегко. "Но когда говорим о положении белорусов в составе Второй Речи Посполитой, я бы хотел обратить внимание, что в политике властей был целенаправленный, управляемый процесс полонизации местного населения. Задача была ассимилировать белорусов и сделать их частью польского народа, которая бы осознавала себя как поляки. Надо было, чтобы люди забыли родной язык, свою веру. Надо было, чтобы они единственной возможностью для социального лифта рассматривали именно утрату своей национальной самобытности, идентичности и усвоение норм и ценностей польской нации", - подчеркнул Геннадий Иванчин.Польские власти делали все для того, чтобы жизнь обычных людей, включая быт и получение работы, была связана с принятием этих правил игры. Только в таком случае белорус мог рассчитывать на возможность подняться выше по социальной лестнице. В противном случае ожидала очень тяжелая доля."Это не пафосные слова, а реальная констатация действительности. Малоземелье, высокие налоги, невозможность прокормить свою семью, получить образование на своем языке - все это создавало невыносимые условия для жизни. Как реакция на такое положение вещей - волны миграции с территории Западной Беларуси. Люди уезжали в поисках лучшей доли. Уезжало как раз самое трудоспособное население, в том возрасте, который мог принести максимальную пользу для своих семей, для своей земли", - сказал эксперт. Он убежден, что о такой болезненной странице в истории необходимо говорить.Происходило так, потому что Польша рассматривала земли Западной Беларуси как аграрно-сырьевой придаток. В регион не вкладывались средства для оздоровления экономики. Ситуация только усугублялась. "На фотографиях, в архивных материалах видно, когда Красная армия пришла на эти земли, местные жители встречали ее с улыбками и цветами. Лояльности к польскому государству не было, люди не видели заботу о себе в его составе. Они видели репрессии и ограничения. Встреча Красной армии была очень желанным событием, с ним связывали перспективы на будущее", - резюмировал историк.-0-Фото Виолетты Южаковой