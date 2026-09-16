16 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Единственной возможностью для социального лифта была утрата своей национальной самобытности. Какая судьба была уготована населению Западной Беларуси в 1921-1939 годах, в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал директор Брестского областного лицея имени П.М.Машерова Геннадий Иванчин.
Польские власти делали все для того, чтобы жизнь обычных людей, включая быт и получение работы, была связана с принятием этих правил игры. Только в таком случае белорус мог рассчитывать на возможность подняться выше по социальной лестнице. В противном случае ожидала очень тяжелая доля.
"Это не пафосные слова, а реальная констатация действительности. Малоземелье, высокие налоги, невозможность прокормить свою семью, получить образование на своем языке - все это создавало невыносимые условия для жизни. Как реакция на такое положение вещей - волны миграции с территории Западной Беларуси. Люди уезжали в поисках лучшей доли. Уезжало как раз самое трудоспособное население, в том возрасте, который мог принести максимальную пользу для своих семей, для своей земли", - сказал эксперт. Он убежден, что о такой болезненной странице в истории необходимо говорить.
Происходило так, потому что Польша рассматривала земли Западной Беларуси как аграрно-сырьевой придаток. В регион не вкладывались средства для оздоровления экономики. Ситуация только усугублялась. "На фотографиях, в архивных материалах видно, когда Красная армия пришла на эти земли, местные жители встречали ее с улыбками и цветами. Лояльности к польскому государству не было, люди не видели заботу о себе в его составе. Они видели репрессии и ограничения. Встреча Красной армии была очень желанным событием, с ним связывали перспективы на будущее", - резюмировал историк.-0-Фото Виолетты Южаковой
Политика
16 сентября 2026, 19:03
Социальный лифт в обмен на утрату идентичности: историк о полонизации белорусов в 1921-1939 годах
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