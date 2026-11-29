29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие с Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами является стратегически важным направлением для Беларуси, позволяющим компенсировать потерю западных рынков и выйти в динамично развивающиеся регионы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразил политолог Юрий Шевцов.





Эксперт отметил, что в повестке белорусско-оманских отношений выделяются две ключевые программы. Первая касается привлечения в Беларусь инвестиций на сумму более $1 млрд для строительства нового целлюлозного комбината. "На данном этапе по этому направлению есть важные меморандумы. Одна из главных задач сейчас - прояснить, в каком состоянии проект находится с оманской стороны. Я думаю, это одна из главных задач Президента. Не так давно он отмечал некоторое затягивание решения вопросов", - рассказал Юрий Шевцов.





Второе не менее значимое направление - создание в Омане логистического хаба для транзита белорусской продукции в регион Индийского океана и Восточную Африку. "Это, на первый взгляд, гораздо проще, чем миллиардные инвестиции в новый комбинат. Хаб - это нечто типа логистического центра. Он может упростить преодоление юридических барьеров, включая сертификацию, и облегчить доступ нашей продукции на рынки этого динамично развивающегося огромного региона", - добавил политолог.





Говоря о взаимодействии с Объединенными Арабскими Эмиратами, Юрий Шевцов назвал эту страну основным партнером Беларуси на Аравийском полуострове. Крупнейшим совместным проектом является застройка комплекса "Северный берег" в Минске, опирающегося на новый республиканский выставочный центр. Эксперт подчеркнул, что проект успешно реализуется, несмотря на текущие юридические нюансы, вызванные санкционным давлением Запада.





Кроме того, стороны прорабатывают новые высокотехнологичные инициативы. В частности, речь идет о возможности строительства в Беларуси крупного центра обработки данных, ориентированного на задачи искусственного интеллекта, который мог бы использовать электроэнергию Белорусской АЭС. "Вместо экспорта энергии в идеале было бы получить на нашей территории крупный энергопотребляющий проект. Переговоры об этом ведутся на самом высоком уровне, вероятно, проект обсудят и во время визита", - подчеркнул эксперт.





Юрий Шевцов также обратил внимание на то, что ОАЭ располагают развитым инструментарием для ведения бизнеса и являются удобной юрисдикцией для работы в странах Африки и Индийского океана. Необходимость активного освоения этих направлений политолог объяснил трансформацией внешней торговли. "До известных событий Европейский союз и Украина были вторым и третьим по значимости внешнеторговыми партнерами Беларуси. После того как эти рынки выпали из-за санкционной политики Запада, естественным шагом для нашей страны стал поиск альтернатив там, где нас готовы принимать и не обращают внимания на санкционные режимы", - подытожил он.-0-