23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками пройдет 30 ноября в Минске и Москве в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.





"Депутаты рассмотрят итоги реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и проект плана международной деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на 2027 год", - отметили в пресс-службе.





Также в повестке заседания - обсуждение проекта декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2027 год", проекта плана-графика работы Парламентского собрания Союза Беларуси и России на 2027 год и плана работы Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.





К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства и министерств иностранных дел Беларуси и России.-0-