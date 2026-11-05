Союзные парламентарии обсудят меры соцподдержки отдельных категорий граждан Беларуси и России

5 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Беларуси и России будут обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике. Оно пройдет 12 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.



"Парламентариям будет представлена информация о предложениях по разработке проекта Союзного государства по совместному обучению учащихся Беларуси и России в государственном учреждении "Полоцкое кадетское училище", а также о проведении мероприятий Союзного государства - фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", союзного слета граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие" и "Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий", - отметили в пресс-службе.



Кроме того, участники мероприятия подведут итоги заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России "Реализация прав людей с инвалидностью: достижения и нерешенные проблемы" и обсудят подходы к предоставлению гарантий родителям детей-инвалидов двух стран. Обсуждение вопросов обеспечения прав людей с инвалидностью будет продолжено при посещении парламентариями ООО "Медивайс", которое специализируется на производстве современных технических средств медицинской реабилитации для людей с инвалидностью.



К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств труда и социальной защиты, культуры и образования Беларуси и России.-0-