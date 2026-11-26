Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО исполнилось 70 лет. Юбилейная дата стала хорошим поводом поговорить о взаимодействии нашей страны с этим специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Министр иностранных дел Максим Рыженков, который является председателем Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о стратегии нашей страны во взаимодействии с организацией - Беларусь делает акцент на замещении политизированной риторики конкретными делами, сохранении культурного и природного наследия, защите исторической памяти, укреплении экспертных связей и международного сотрудничества.



- Максим Владимирович, в Беларуси очень активно работает Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, расскажите, пожалуйста, более подробно о ее роли и задачах.



- Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО была создана в Беларуси в 1956 году и на протяжении семи десятилетий выступает важнейшим связующим звеном между нашей страной и мировым гуманитарным сообществом. Создание таких комиссий в странах-членах предусмотрено Уставом ЮНЕСКО. Они призваны организовывать взаимодействие всех заинтересованных государственных органов, учреждений и экспертов в своей стране по направлениям деятельности ЮНЕСКО.



Комиссия эффективно объединяет усилия профильных министерств, ученых, педагогов, деятелей культуры и общественных организаций, обеспечивая системное продвижение интеллектуального и культурного потенциала Беларуси на международной арене. Комиссия содействует реализации проектов ЮНЕСКО в стране, привлекает белорусские государственные учреждения и неправительственные организации к участию в программах ЮНЕСКО, помогает устанавливать контакты внутри страны и с зарубежными партнерами через сотрудничество с национальными комиссиями других стран.



Кроме того, комиссия выполняет важную экспертно-консультативную функцию при правительстве Беларуси, участвуя в формировании государственной политики по всем направлениям мандата ЮНЕСКО. Мы не просто координируем текущие проекты, но и помогаем адаптировать передовой мировой опыт и международные стандарты в сфере гуманитарного развития под национальные приоритеты нашей страны.



Если говорить об основных направлениях работы комиссии, то они охватывают весь спектр мандата ЮНЕСКО. Прежде всего это сохранение и популяризация уникального материального и нематериального культурного наследия, а также охрана окружающей среды через развитие сети биосферных резерватов.



Во многом благодаря системной работе комиссии сегодня в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены четыре белорусских объекта, а в списки нематериального культурного наследия внесены семь элементов белорусской культуры. Не менее значимыми направлениями являются развитие качественного образования, поддержка науки и инноваций, продвижение информационно-коммуникационных технологий, а также реализация молодежных инициатив через сети ассоциированных школ, кафедр и клубов ЮНЕСКО.



Особое место в нашей работе занимает практическая поддержка национальных экспертов. Комиссия содействует тому, чтобы белорусские ученые, музейные работники, реставраторы и педагоги участвовали

в международных программах и профильных сетях ЮНЕСКО, перенимали передовой мировой опыт и современные методики, а также делились собственными наработками с зарубежными коллегами. Таким образом, работа комиссии способствует укреплению человеческого капитала внутри страны и утверждению имиджа Беларуси как открытого государства с богатейшей историей и авторитетной научной школой.



- Как вы оцениваете деятельность ЮНЕСКО в условиях актуальных геополитических вызовов и сотрудничество с ней Беларуси? Как нашей стране удается противодействовать ее политизации и отстаивать национальные приоритеты?



- Деятельность ЮНЕСКО на современном этапе осуществляется в условиях глубокой трансформации международной системы, растущей геополитической напряженности, локальных и региональных конфликтов.



При этом организация продолжает выполнять роль ключевой глобальной площадки для продвижения культурного и природного наследия, качественного образования (ЦУР-4), координации фундаментальных научных программ по отдельным направлениям (например, в области океанографии и этики искусственного интеллекта, развития биосферных резерватов).



В условиях стремительного развития технологий ЮНЕСКО демонстрирует лидерство в разработке этических стандартов. Например, в 2021 году были приняты рекомендации по этике искусственного интеллекта, что стало заметным шагом в регуляции новых глобальных вызовов.



А на октябрьской сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО запустила разработку международного нормативного документа о взаимодействии молодежи с цифровой средой в эпоху искусственного интеллекта, для рассмотрения которого в январе 2027 года будет созвана внеочередная сессия Генеральной конференции.



На данном этапе на возможности организации негативное влияние оказывают регулярные кризисы, связанные с задержками или приостановкой взносов со стороны отдельных государств-членов (например, в связи с выходом США из ЮНЕСКО), а также инфляционные процессы. Растущий разрыв между глобальным Севером и Югом, а также конфронтация ведущих мировых держав приводят к тому, что изначально гуманитарная трибуна ЮНЕСКО нередко используется для продвижения политической повестки дня и взаимных обвинений.



Наше государство активно взаимодействует с ЮНЕСКО через Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО и постоянное представительство в Париже. На всех площадках белорусская сторона регулярно подчеркивает, что организация создавалась не для сведения политических счетов, озвучивания обвинений или продвижения односторонних санкций.



Стратегия Беларуси в организации заключается в том, чтобы возвращать ЮНЕСКО к ее экспертному мандату, замещая политизированную риторику конкретными делами: сохранением культурного и природного наследия, защитой исторической памяти, укреплением экспертных связей и международного сотрудничества.



Хочу обратить внимание, что в Комитете всемирного наследия мы активно продвигаем и защищаем свои природные и культурные объекты, в первую очередь Беловежскую пущу, экосистема которой страдает в результате строительства забора на границе со стороны Польши и отказа польской стороны от взаимодействия даже на экспертном уровне.



- По вашему мнению, в чем заключается практическая ценность взаимодействия Беларуси и ЮНЕСКО на современном этапе и каких значимых результатов удалось добиться?



- Взаимодействие Беларуси с ЮНЕСКО носит многоаспектный и практико-ориентированный характер. Организация остается важнейшим институциональным каналом многосторонней дипломатии, позволяющим продвигать национальные интересы, защищать суверенитет в гуманитарной сфере и привлекать международную экспертизу.



В условиях внешнего давления и геополитического противостояния членство и работа в ЮНЕСКО служат эффективной площадкой для взаимодействия со странами Азии, Африки и Латинской Америки.



Хочу обратить особое внимание, что мы активно используем трибуну ЮНЕСКО для противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны и для продвижения темы геноцида белорусского народа, для фиксации исторической правды на нормативном международном уровне.



Так, вместе с российскими коллегами в течение последних трех лет мы активно работаем над включением в Список всемирного наследия ЮНЕСКО номинации "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган". Эта кропотливая работа проводится при экспертном содействии Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева совместно с белорусскими экспертами и стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству между министерствами культуры Беларуси и России, национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО двух стран, а также нашими постоянными представительствами в Париже.



В глобальных рейтингах по реализации Повестки-2030 Беларусь традиционно занимает высокие позиции. В 2026 году страна заняла 35-е место из 169 стран в Докладе об устойчивом развитии. Сотрудничество с ЮНЕСКО напрямую содействует прогрессу по таким целям устойчивого развития, как "Качественное образование", "Сохранение экосистем суши", "Устойчивые города и населенные пункты".



Как правило, включение различных объектов в списки всемирного наследия ЮНЕСКО значительно повышает их туристический потенциал, а представленность в них уникальных народных традиций укрепляет статус Беларуси как страны с богатым самобытным и бережно охраняемым культурным достоянием.



Беларусь активно участвует в программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Беловежская пуща, Березинский биосферный заповедник и биосферный заповедник "Прибужское Полесье" составляют важную часть международной экологической сети.



- Какими основными результатами сотрудничества с ЮНЕСКО Беларусь гордится сегодня?



- Сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО характеризуется конкретными результатами в области сохранения культурного и природного достояния, науки, образования и экологии.



Основную роль при этом играют профильные министерства и организации Беларуси (Минобразования, Минкультуры, Минприроды, Минсвязи, Национальная академия наук и т.д.), которые обеспечивают экспертную составляющую работы, а также участвуют в работе соответствующих комитетов и иных органов ЮНЕСКО.



Например, благодаря большой работе, проведенной специалистами по линии Минкультуры и Минприроды и местными органами власти, на сегодняшний день в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО включены четыре знаковых объекта Беларуси: Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже, Геодезическая дуга Струве.



Беларусь добилась признания и внесения в реестры нематериального культурного наследия ЮНЕСКО семи уникальных элементов аутентичной народной культуры. Среди них обряд "Колядные цари" в д.Семежево Копыльского района, искусство соломоплетения Беларуси и другие.



В 2025 году "Неглюбская текстильная традиция Ветковского района Гомельской области" признана ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия, нуждающимся в срочной охране, с выделением для этих целей финансирования в размере $90 тыс.



Наша страна продолжает методично вносить в Секретариат ЮНЕСКО новые заявки по элементам белорусской культуры, что позволяет продвигать национальное достояние, невзирая на геополитическую конъюнктуру. Уже начата работа по таким перспективным объектам нематериального наследия, как "Культура белорусской дуды" и "Блюда из тертого картофеля: традиции приготовления и употребления в Беларуси".



- Какова роль молодежи в программах ЮНЕСКО, в которых Беларусь принимает наиболее активное участие?



- Для Беларуси сотрудничество с ЮНЕСКО сохраняет прагматическую и стратегическую ценность - это важнейший инструмент продвижения на международной арене национальной культуры, уникального природного потенциала страны, защиты исторической памяти. В этом смысле ЮНЕСКО остается уникальным институтом мягкой силы, несмотря на то, что эффективность организации существенно снижается из-за высокой степени политизации международных гуманитарных отношений.



Мы стремимся задействовать все программы ЮНЕСКО с максимальной отдачей для наших национальных интересов. Например, реализация белорусских проектов в рамках Программы участия ЮНЕСКО обеспечивает поступление целевой материальной, финансовой и экспертной помощи для осуществления локальных инициатив в области культуры, науки, образования и информации. Так, четыре проекта, выполненные в 2024-2025 годах, получили из бюджета ЮНЕСКО финансирование в размере $51 тыс.



По инициативе Беларуси в календарь памятных дат ЮНЕСКО включаются юбилеи выдающихся деятелей национальной истории и культуры (Франциск Скорина, Игнатий Домейко, Наполеон Орда, Винцент Дунин-Марцинкевич, Михаил Клеофас Огинский, Станислав Монюшко и многие другие). В календарь на 2026-2027 годы включены 200-летие со дня рождения фольклориста, этнографа и педагога П.В. Шейна и 100-летие со дня рождения Алеся Адамовича, что обеспечивает международное признание этих заслуженных людей.



В ведущих университетах Беларуси (БГУ, БГУИР, БНТУ, БГУИЯ, РИВШ) функционирует шесть кафедр ЮНЕСКО, занимающихся вопросами устойчивого развития, инклюзивного образования, информационных технологий. Действует сеть из 18 ассоциированных школ ЮНЕСКО и 50 клубов ЮНЕСКО. Эти элементы системы выступают важным каналом привлечения потенциала детей и молодежи к практической работе по выполнению мандата ЮНЕСКО.



Сеть школ ЮНЕСКО играет большую роль в сохранении природного и культурного наследия, разработке и распространении новаторского опыта в области образования.



По линии Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО реализуются такие программы, как "Школа лидера", "Культура мира", "Здоровый образ жизни", "Творчество поколений" и др. Проводятся семинары, тренинги, конференции, научные исследования в области экологии, организовываются лингвистические лагеря, пропагандируются национальная культура и традиции белорусского народа.



- Какие задачи ставит Беларусь во взаимодействии с ЮНЕСКО и какие перспективные направления развития сотрудничества?



- Стратегия Министерства иностранных дел Республики Беларусь по взаимодействию с ЮНЕСКО основывается на сочетании национальных интересов, сохранении суверенитета в гуманитарной сфере и продвижении своей повестки на международной арене.



Мы продолжим противодействие политизации мандата ЮНЕСКО, будем отстаивать экспертный и гуманитарный характер работы организации, а также купировать попытки ограничения нашего участия либо иные дискриминационные практики при реализации международных программ ЮНЕСКО.



Во взаимодействии с профильными министерствами и организациями, местными органами власти Беларуси мы будем последовательно расширять национальное присутствие в глобальных реестрах природного, культурного, документального наследия для повышения туристско-инвестиционной привлекательности регионов.



Мы также нацелены на максимальное использование потенциала программы участия ЮНЕСКО для получения материальной, финансовой и экспертной поддержки локальных проектов в сфере образования, экологии и культуры.



Совместно с Минприроды постараемся максимально задействовать нейтральный статус ЮНЕСКО для проведения объективной международной общественной и экологической экспертизы состояния трансграничного объекта - Беловежской пущи. Соответствующая международная реактивная миссия должна посетить объект в феврале 2027 года.



Мы придаем большое значение успешной реализации нашей совместной заявки с Россией по транснациональному объекту "Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев Курган". На сегодня это ключевой для нас элемент продвижения объективной исторической оценки событий Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Учитывая складывающуюся конъюнктуру, мы готовы к ожесточенному противодействию по данной номинации со стороны делегаций западноевропейских государств.



Беларусь намерена продолжить координацию действий и оказание взаимной поддержки на площадке ЮНЕСКО с дружественными нам государствами.



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