Снопков высказался про глубину политического доверия между Беларусью и Китаем

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Железные братья" - это отражение той глубины политического доверия, которая сложилась между Беларусью и Китаем. Такую точку зрения выразил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков 22 сентября на торжественном мероприятии по случаю Дня образования Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА."Мы, белорусы, искренне радуемся успехам нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнера. Отношения Синеокой и Поднебесной - это настоящая, проверенная временем дружба. Мы называем друг друга "железными братьями", и это не громкие слова, а отражение той глубины политического доверия, которая сложилась между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой", - подчеркнул Николай Снопков.Особую роль в белорусско-китайском сотрудничестве играет личное доверие между лидерами. "Их ежегодные встречи, регулярный обмен мнениями по самым разным вопросам являются прочной основой стратегического диалога Минска и Пекина и четкими ориентирами для всех без исключения направлений сотрудничества", - сказал Николай Снопков.Принята новая Директива о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. "Мы проводим Годы промышленной кооперации, реализуем крупные инвестиционные проекты. Все это - реальные производства, новые технологии, рабочие места и главное - новые возможности для будущих поколений. Мы переходим от отдельных проектов к формированию общего индустриального пространства. Вместе заботимся о нашем общем будущем", - отметил первый заместитель премьер-министра.Беларусь и Китай оказывают друг другу безусловную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы. И даже на фоне масштабных изменений в мире белорусско-китайские отношения достойно проходят проверку на прочность и движутся лишь по восходящей траектории.Он напомнил одну восточную мудрость: "Собака лает - караван идет". Обычно эту фразу произносят с пренебрежением к тем, кто пытается помешать движению. Но я предлагаю взглянуть на нее иначе. Караван идет не вопреки лаю - он идет благодаря ему. Это сигнал, предупреждение. Это та самая внешняя сила, которая заставляет вовремя оглянуться, быстрее мыслить, точнее выбирать маршрут, уходить от опасностей и не сбиваться с пути. Там, где другие сворачивали, мы ускорялись. Там, где другие сомневались и боялись, мы подставляли плечо друг другу"."77 лет - это символ двойной удачи, двойного счастья. Пусть Китайская Народная Республика уверенно движется вперед, а китайский народ всегда живет в мире, благополучии и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наша дружба, проверенная временем и общими делами, становится крепче год от года, - сказал Николай Снопков. - Поздравляю с наступающим Праздником середины осени, главная идея которого - единство семьи. Самого ценного, что есть у каждого человека".-0-