Славянским народам необходимо вернуться к диалогу и укреплять то, что их объединяет - посол Словакии в Беларуси 

Йозеф Мигаш призвал не ограничиваться информацией из западных СМИ, а приезжать в Беларусь и знакомиться с жизнью страны непосредственно. Он напомнил, что между Словакией и Беларусью действует безвизовый режим.-0-





Фото Андрея Синявского

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Славянским народам необходимо отказаться от конфронтации, сосредоточиться на общих культурных и исторических ценностях и выстраивать отношения через диалог и сотрудничество. Такое мнение высказал посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.Дипломат выразил сожаление, что славянский мир остается расколотым, а конфликт в Украине проходит между славянскими государствами. По его словам, происходящее мешает развитию отношений и требует поиска путей к взаимопониманию. "Славянская цивилизация - это серьезная цивилизация, которая должна объединить людей и показать, что можно общаться по-другому, помогать друг другу, сотрудничать, налаживать взаимодействие", - отметил Йозеф Мигаш.Он подчеркнул, что словаки, белорусы, русские, поляки и чехи имеют значимое место в истории, поэтому отношения между ними должны строиться на уважении и общих интересах, а не на старых противоречиях. "Нам не нужно вспоминать старые проблемы, существовавшие между отдельными славянскими странами. Нам нужны позитивные вещи, то, что всегда объединяло славян", - сказал посол. По его мнению, важно вернуться к мирной повестке и не поддерживать милитаризацию и агрессивные подходы. Общая культура, близость языков, фольклор и исторический опыт могут стать основой для укрепления связей.Говоря о Беларуси, Йозеф Мигаш отметил, что за время работы в стране, а ранее - в России и Украине, убедился в близости славянских языков. Особенно близким ему оказался белорусский язык. По его словам, оценки происходящего в Беларуси в словацком и западном информационном пространстве нередко бывают предвзятыми. "Я всегда говорю в таких случаях: оставьте белорусов в покое, позвольте им жить нормальной жизнью", - подчеркнул он.