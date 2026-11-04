Славянским народам необходимо вернуться к диалогу и укреплять то, что их объединяет - посол Словакии в Беларуси 

Дипломат выразил сожаление, что славянский мир остается расколотым, а конфликт в Украине проходит между славянскими государствами. По его словам, происходящее мешает развитию отношений и требует поиска путей к взаимопониманию. "Славянская цивилизация - это серьезная цивилизация, которая должна объединить людей и показать, что можно общаться по-другому, помогать друг другу, сотрудничать, налаживать взаимодействие", - отметил Йозеф Мигаш.
Он подчеркнул, что словаки, белорусы, русские, поляки и чехи имеют значимое место в истории, поэтому отношения между ними должны строиться на уважении и общих интересах, а не на старых противоречиях. "Нам не нужно вспоминать старые проблемы, существовавшие между отдельными славянскими странами. Нам нужны позитивные вещи, то, что всегда объединяло славян", - сказал посол. По его мнению, важно вернуться к мирной повестке и не поддерживать милитаризацию и агрессивные подходы. Общая культура, близость языков, фольклор и исторический опыт могут стать основой для укрепления связей.
Говоря о Беларуси, Йозеф Мигаш отметил, что за время работы в стране, а ранее - в России и Украине, убедился в близости славянских языков. Особенно близким ему оказался белорусский язык. По его словам, оценки происходящего в Беларуси в словацком и западном информационном пространстве нередко бывают предвзятыми. "Я всегда говорю в таких случаях: оставьте белорусов в покое, позвольте им жить нормальной жизнью", - подчеркнул он.
Йозеф Мигаш призвал не ограничиваться информацией из западных СМИ, а приезжать в Беларусь и знакомиться с жизнью страны непосредственно. Он напомнил, что между Словакией и Беларусью действует безвизовый режим.-0-
Фото Андрея Синявского